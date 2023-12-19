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Южная Америка сильнее Африки. Флуминенсе - Аль-Ахли 2:0. Видео голов и обзор матча

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"Флу" - первый финалист КЧМ-2023

Южная Америка сильнее Африки. Флуминенсе - Аль-Ахли 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images

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Обладатель Копа Либертадорес "Флуминенсе" в упорном противостоянии все-таки дожал победителя африканской ЛЧ "Аль-Ахли" и вышел в финал клубного чемпионата мира.

Соперником "Флу" будет победитель пары "Урава Редс" - "Ман Сити", и здесь фаворит очевиден. Впрочем, вряд ли это сильно напугает Гансо, Марсело, Фелипе Мело - эти мужчины видели в футболе все.

1/2 финала КЧМ-2023. Джидда. Стадион Короля Абдулы

"Флуминенсе" - "Аль-Ахли" - 2:0

Голы: Ариас, 71 (с пенальти), Кеннеди, 90

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