Южная Америка сильнее Африки. Флуминенсе - Аль-Ахли 2:0. Видео голов и обзор матча
"Флу" - первый финалист КЧМ-2023
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images
Обладатель Копа Либертадорес "Флуминенсе" в упорном противостоянии все-таки дожал победителя африканской ЛЧ "Аль-Ахли" и вышел в финал клубного чемпионата мира.
Соперником "Флу" будет победитель пары "Урава Редс" - "Ман Сити", и здесь фаворит очевиден. Впрочем, вряд ли это сильно напугает Гансо, Марсело, Фелипе Мело - эти мужчины видели в футболе все.
1/2 финала КЧМ-2023. Джидда. Стадион Короля Абдулы
"Флуминенсе" - "Аль-Ахли" - 2:0
Голы: Ариас, 71 (с пенальти), Кеннеди, 90
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