Яремчук вылетел. Валенсия - Сельта 1:3. Видео голов и обзор матча
"Кельты" вышли в четвертьфинал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Aliaga/NurPhoto
"Валенсия" дома показала беззубый футбол, создала очень мало шансов и потому справедливо проиграла неосновному составу "Сельты".
Примечательно, что "Кельтов" тренирует Рафа Бенитес, давным-давно поднявшийся на футбольный олимп именно на "Месталье". Также отметим, что наш Роман Яремчук отбегал тут 15 минут, но спасти "Летучих мышей" от проблем не сумел.
1/8 финала Кубка короля. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Сельта" - 1:3
Голы: Пепелу, 29 (с пенальти) - де ла Торре, 13, Дувикас, 18 (с пенальти), 80
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