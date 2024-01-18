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Яремчук вылетел. Валенсия - Сельта 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео

"Кельты" вышли в четвертьфинал Кубка

Яремчук вылетел. Валенсия - Сельта 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Aliaga/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" дома показала беззубый футбол, создала очень мало шансов и потому справедливо проиграла неосновному составу "Сельты".

Примечательно, что "Кельтов" тренирует Рафа Бенитес, давным-давно поднявшийся на футбольный олимп именно на "Месталье". Также отметим, что наш Роман Яремчук отбегал тут 15 минут, но спасти "Летучих мышей" от проблем не сумел.

1/8 финала Кубка короля. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Сельта" - 1:3

Голы: Пепелу, 29 (с пенальти) - де ла Торре, 13, Дувикас, 18 (с пенальти), 80

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Сельта (Виго) Валенсия
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