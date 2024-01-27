Камбэком на камбэк. Барселона — Вильярреал 3:5. Видео голов и обзор матча

"Барса" и "Вильярреал" выдали голевое шоу вообще без обороны, и победителями неожиданно вышли "Подводники".

Решающую ошибку у каталонцев допустил 16-летний Пау Кубарси, но это и понятно, он еще ребенок. Также отмечаем, что это первый матч, в котором "Барса" пропустила 5 голов, со времен знаменитых 2:8 с "Баварией".

22-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Вильярреал" - 3:5

Голы: Гюндоган, 60, Педри, 68, Байи, 71 (автогол) — Жерар Морено, 41, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Серлот, 90+8, Моралес, 90+12