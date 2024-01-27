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Камбэком на камбэк. Барселона — Вильярреал 3:5. Видео голов и обзор матча

Видео

Шоу не в пользу фаворита

Камбэком на камбэк. Барселона — Вильярреал 3:5. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

UA-Футбол
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"Барса" и "Вильярреал" выдали голевое шоу вообще без обороны, и победителями неожиданно вышли "Подводники".

Решающую ошибку у каталонцев допустил 16-летний Пау Кубарси, но это и понятно, он еще ребенок. Также отмечаем, что это первый матч, в котором "Барса" пропустила 5 голов, со времен знаменитых 2:8 с "Баварией".

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"Барселона" - "Вильярреал" - 3:5

Голы: Гюндоган, 60, Педри, 68, Байи, 71 (автогол) — Жерар Морено, 41, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Серлот, 90+8, Моралес, 90+12

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