Камбэком на камбэк. Барселона — Вильярреал 3:5. Видео голов и обзор матча
Шоу не в пользу фаворита
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Барса" и "Вильярреал" выдали голевое шоу вообще без обороны, и победителями неожиданно вышли "Подводники".
Решающую ошибку у каталонцев допустил 16-летний Пау Кубарси, но это и понятно, он еще ребенок. Также отмечаем, что это первый матч, в котором "Барса" пропустила 5 голов, со времен знаменитых 2:8 с "Баварией".
22-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" - "Вильярреал" - 3:5
Голы: Гюндоган, 60, Педри, 68, Байи, 71 (автогол) — Жерар Морено, 41, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Серлот, 90+8, Моралес, 90+12
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