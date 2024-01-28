Даже без Салаха. Ливерпуль - Норвич 5:2. Обзор матча и видео голов
Видеообзор результативной победы красных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" пробился в пятый раунд Кубка Англии, уверенно разобравшись с представителем Чемпионшипа. Даже без Мо Салаха "красные" способны много забивать и матч с "Норвичем" как пример – все пять голов забили пять разных футболистов.
Кубок Англии, 1/16 финала. Ливерпуль, "Энфилд"
Голы: Джонс 16, Нуньес 28, Жота 53, ван Дейк 63, Гравенберх 90+5 – Гибсон 22, Сайнц 69
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Братья венгров по маразму. Румыны тоже заявили о желании аннексировать Закарпатье
- Сельта Виго – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура Ла Лиги
- В Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье в случае потери Украиной государственности. Это давняя позиция венгров
- Держат темп Мадрида. Сельта — Жирона 0:1. Видео гола и обзор матча
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн