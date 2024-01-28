Даже без Салаха. Ливерпуль - Норвич 5:2. Обзор матча и видео голов

"Ливерпуль" пробился в пятый раунд Кубка Англии, уверенно разобравшись с представителем Чемпионшипа. Даже без Мо Салаха "красные" способны много забивать и матч с "Норвичем" как пример – все пять голов забили пять разных футболистов.

Кубок Англии, 1/16 финала. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" – "Норвич Сити" 5:2

Голы: Джонс 16, Нуньес 28, Жота 53, ван Дейк 63, Гравенберх 90+5 – Гибсон 22, Сайнц 69