Левандовский показал класс. Атлетико — Барселона 0:3. Видео голов и обзор матча
Яркая победа каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
"Барселона" неожиданно легко разбила "Атлетико" на его же поле. "Матрасники" оказались неэффективными в атаке и беспомощными в обороне.
Герой встречи — Роберт Левандовский, у ветерана 1+2. Также отмечаем, что во второй раз в сезоне клубу, которому он принадлежит, забил Жоау Феликс. Ну, и в целом "Барса" выступила сильно — как в былые годы.
29-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Барселона" - 0:3
Голы: Жоау Феликс, 38, Левандовский, 47, Фермин Лопес, 65
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и Ковентри. Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии
- Кубок Англии. Челси – Лестер 4:2. Команда Мудрика вырывает победу на последних минутах
- Легендарный шведский биатлонист завершил профессиональную карьеру
- Поиздевались повторно. Ливерпуль — Спарта 6:1. Видео голов и обзор матча
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн