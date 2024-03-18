Левандовский показал класс. Атлетико — Барселона 0:3. Видео голов и обзор матча

"Барселона" неожиданно легко разбила "Атлетико" на его же поле. "Матрасники" оказались неэффективными в атаке и беспомощными в обороне.

Герой встречи — Роберт Левандовский, у ветерана 1+2. Также отмечаем, что во второй раз в сезоне клубу, которому он принадлежит, забил Жоау Феликс. Ну, и в целом "Барса" выступила сильно — как в былые годы.

29-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Барселона" - 0:3

Голы: Жоау Феликс, 38, Левандовский, 47, Фермин Лопес, 65