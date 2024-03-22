А кто-то сомневался? Польша — Эстония 5:1. Видео голов и обзор матча
Борьбы не получилось
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: PressFocus/MB Media
Сборная Польши дома разгромила эстонцев в полуфинале стыков за место на Евро-2024. Защитник гостей Максим Паскочи был удален уже на 27-й минуте, и это убило интригу.
Примечательно, что у лидера "Кадры" Роберта Левандовского сегодня лишь скромный один ассист. Может, он приберег голы на финал? Там поляки сыграют против Уэльса.
1/2 финала стыковых матчей за место на Евро-2024. Варшава. "Народовый"
Польша — Эстония — 5:1
Голы: Франковский, 22, Зелинский, 50, Пьотровский, 70, Метс, 73 (автогол), Шиманьский, 76 — Веткал, 78
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