А кто-то сомневался? Польша — Эстония 5:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Польши дома разгромила эстонцев в полуфинале стыков за место на Евро-2024. Защитник гостей Максим Паскочи был удален уже на 27-й минуте, и это убило интригу.

Примечательно, что у лидера "Кадры" Роберта Левандовского сегодня лишь скромный один ассист. Может, он приберег голы на финал? Там поляки сыграют против Уэльса.

1/2 финала стыковых матчей за место на Евро-2024. Варшава. "Народовый"

Польша — Эстония — 5:1

Голы: Франковский, 22, Зелинский, 50, Пьотровский, 70, Метс, 73 (автогол), Шиманьский, 76 — Веткал, 78