Отыгрались на братушках. Футзал. Сербия – Украина 1:6. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
futsal.com.ua
В пятницу, 6 октября, состоялся поединок элитного раунда квалификации чемпионата мира, в котором встречались сборные Сербии и Украины.
Подопечные Александра Косенко уверенно провели матч и не оставили сопернику ни единого шанса, разгромив сербов со счетом 6:1. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Васич (11) - Швед (1, 9), Абакшин (8,31), Жук (9), Корсун (25)
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