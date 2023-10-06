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Отыгрались на братушках. Футзал. Сербия – Украина 1:6. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Отыгрались на братушках. Футзал. Сербия – Украина 1:6. Видео голов и обзор матча

futsal.com.ua

Новина українською

В пятницу, 6 октября, состоялся поединок элитного раунда квалификации чемпионата мира, в котором встречались сборные Сербии и Украины.

Подопечные Александра Косенко уверенно провели матч и не оставили сопернику ни единого шанса, разгромив сербов со счетом 6:1. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Сербия – Украина 1:6

Голы: Васич (11) - Швед (1, 9), Абакшин (8,31), Жук (9), Корсун (25)

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В статье: сборная Украины по футзалу сборная Сербии по футзалу
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