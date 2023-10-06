Сербия – Украина 1:6. Реабилитировались за поражение в прошлом туре

Сегодня состоялся поединок элитного раунда квалификации чемпионата мира, в котором встречались сборные Сербии и Украины. Матч прошел в городе Вранье на арене "Sportska hala Vranje". Подопечные Косенко начали свои выступления с победы над Бельгией (10:2), но затем уступили Польше – 2:3.

Не успели соперники сыграть даже минуту, как украинцы открыли счет. После передачи Шотурмы из углового Швед в одно касание пробил в угол – 0:1. В начале встречи команды играли в высоком темпе, но моментов было не так много. На восьмой минуте после передачи Педяша в верхний угол пробил Абакшин – 0:2. Через минуту Жук и Швед еще дважды отправили мяч в ворота балканцев – 0:4. Браво, ребята! Хозяева такого старта противостояния не ожидали.

Футзалисты сборной Сербии не опустили руки и удача их за это отблагодарила. После розыгрыша стандарта отличился Васич – 1:4. Больше до перерыва голов не забивали.

В начале второго тайма "сине-желтые" снова увеличили преимущество в счете до четырех мячей. Корсун после передачи с углового пробил мимо голкипера – 1:5. На этом подопечные Косенко не остановились. После прострела Лебедя свой второй гол в матче забил Абакшин – 1:6. В итоге, чрезвычайно убедительная и важная победа Украины.

Квалификация на Чемпионат Мира. Третий тур

Сербия – Украина 1:6

Голы: Васич (11) - Швед (1, 9), Абакшин (8,31), Жук (9), Корсун (25)

Сербия: Вулич, Д.Томич, Лазаревич, Петров, Райчевич, Алексич, Росич, Матиевич, Васич, Рамыч, Ракич, Маринкович, А.Томич, Николич

Украина: Савенко, Швед, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Мельник, Жук, Абакшин, Лебедь, Семенченко, Педяш, Зварыч, Завертаний, Цыпун