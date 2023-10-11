Не все так просто, как хотелось бы. Футзал. Сербия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
futsal.com.ua
Сегодня в Венгрии состоялся матч четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы B, в котором сыграли Украина и Сербия.
На прошлой неделе"сине-желтые" обыграли сербов со счетом 6:1, а вот сегодня все было намного сложнее.
Сербы забили до перерыва и наши долго пытались отыграться и лишь незадолго до концча матча смогли вырвать ничью.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Жук (26) - Петров (16)
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