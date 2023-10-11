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Не все так просто, как хотелось бы. Футзал. Сербия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Не все так просто, как хотелось бы. Футзал. Сербия – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча

futsal.com.ua

Новина українською

Сегодня в Венгрии состоялся матч четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы B, в котором сыграли Украина и Сербия.

На прошлой неделе"сине-желтые" обыграли сербов со счетом 6:1, а вот сегодня все было намного сложнее.

Сербы забили до перерыва и наши долго пытались отыграться и лишь незадолго до концча матча смогли вырвать ничью.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина – Сербия 1:1

Голы: Жук (26) - Петров (16)

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В статье: сборная Украины по футзалу сборная Сербии по футзалу
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