ЛЕ в кармане, ЛЧ в перспективе. Шахтер - Антверпен 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: Михайло Лозовий/UA-Football
"Шахтер" играет свой условно домашний матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Антверпена".
"Горняки" хорошо начали – уже на 13-й минуте после навеса Зубкова с флангового штрафного Матвиенко забил свой первый гол в еврокубках.
Второй тайм выдался интересным, с шансами для обеих команд, но в то же время уверенным со стороны "горняков". В итоге, все так и закончилось со счетом 1:0 – "Шахтер" завоевал путевку в евровесну и сохраняет шансы на Лигу чемпионов.
"Шахтер" - "Антверпен" 1:0
Гол: Матвиенко (13)
Обзор матча:
Гол Матвиенко:
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Mariupol_ua (Мариуполь)
28.11.2023 в 20:46
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