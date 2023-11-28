ЛЕ в кармане, ЛЧ в перспективе. Шахтер - Антверпен 1:0. Видео гола и обзор матча

"Шахтер" играет свой условно домашний матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Антверпена".

"Горняки" хорошо начали – уже на 13-й минуте после навеса Зубкова с флангового штрафного Матвиенко забил свой первый гол в еврокубках.

Второй тайм выдался интересным, с шансами для обеих команд, но в то же время уверенным со стороны "горняков". В итоге, все так и закончилось со счетом 1:0 – "Шахтер" завоевал путевку в евровесну и сохраняет шансы на Лигу чемпионов.

"Шахтер" - "Антверпен" 1:0

Гол: Матвиенко (13)

Обзор матча:

Гол Матвиенко: