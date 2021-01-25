Прогноз на матч Кубка Европы ФИБА Киев-Баскет - Прометей

26 января представители украинской Суперлиги Париматч проведут матчи в Кубке Европы ФИБА. Соперником БК "Днепр" будет швейцарский "Фрибург", а вот "Киев-Баскет" и "Прометей" сыграют между собой.

Киевляне проведут три матча группового раунда в формате закрытого пузыря в болгарском городке Самоков. Кроме "Прометея" в группе В подопечные Айнарса Багатскиса встретятся с болгарским "Рилски" и австрийский "Капфенбергом". В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из шести групп и еще четыре лучшие третьи команды. "Киев-Баскет" подошел к матчам на международной арене в статусе лидера Суперлиги Париматч - в активе столичного клуба 14 побед в 16 матчах.

Календарь матчей "Киев-Баскет" в групповом раунде:

26 января

15:00 "Киев-Баскет" (Украина) - "Прометей" (Украина)

28 января

15:00 "Капфенберг" (Австрия) - "Киев-Баскет" (Украина)

29 января

18:00 "Киев-Баскет" (Украина) - "Рилски" (Болгария)

"Киев-Баскет" в этом сезоне дважды играл против мощной команды из Каменского. В гостях киевляне выиграли (81:71), а в столице "Прометей" взял убедительный реванш (91:72).

Сейчас эксперты компании Parimatch больше шансов на победу дают столичной команде - 59% против 41% на успех "Прометея". Здесь стоит отметить международный опыт Айнарса Багатскиса, который, безусловно, гораздо больше, чем у его визави Виталия Черния. Однако, не следует забывать, что "Прометей" в новогоднюю паузу усилился двумя сильными американскими легионерами и добавляет от матча к матчу, но пока остается андердогом в игре с киевлянами.