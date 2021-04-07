"В запуске рынка еще много неизвестных". СЕО Париматч рассказала, готова ли Украина к запуску легального рынка игорного бизнеса

"Мы перечислили 131,4 миллиона гривен. 108 миллионов – беттинг и 23,4 – казино. На данный момент – это около 66% от всех инвестиций, которые государство получило от отрасли", – говорит СЕО Париматч Наталья Гилевич.

Украинская Париматч уже принесла в бюджет страны более половины средств от легализации азартных игр – 131,4 миллиона гривен. Украинская дочка кипрского холдинга, которой всего 1,5 года, известна в Украине уже много лет, прежде всего, своим меценатством. Она уже получила лицензию для онлайн-казино и основную для себя лицензию на букмекерскую деятельность, но работать на новом рынке пока так и не начала.

О том, почему после легализации игорного бизнеса, он всё ещё “тормозит”, объемах рынка и тех, кто определяет его судьбу, журналист НВ Бизнес говорил с СЕО украинской Париматч Натальей Гилевич. Для Гилевич это первое интервью в статусе гендиректора беттинговой компании.

Досье. Наталья Гилевич в холдинге Parimatch с 2018 года. В игорный бизнес попала после 13 лет работы в Баядера Групп – одном из крупнейших алкогольных холдингов Восточной Европы, в котором Гилевич занималась маркетинговой стратегией компании и развивала ряд отечественных брендов. До того, как возглавить украинскую Париматч, в букмекерском холдинге Гилевич работала на позиции СМО. Именно при ней амбассадором бренда стал Конор МакГрегор, появился ряд меценатских спортивных проектов в Украине. Генеральным директором ООО “Париматч” Наталья Гилевич стала в августе 2020 года.

– Кроме беттинга, вы получили также лицензию на онлайн казино. Зачем, если для вас это не ключевое направление?

– Изначально компания строилась именно на беттинге. Всё начиналось со спорта и развитие шло именно в спорте. Мы в этом эксперты и, понятно, что именно здесь наша точка опоры. У нас есть опыт в других странах (Кипр, Казахстан, Беларусь), который мы усиливали последние годы. Экспертизу будем брать в том числе оттуда.

Онлайн казино – это логичное расширение. Оно нам необходимо, чтобы удерживать потребителя и давать ему более широкий спектр услуг. Сегодня в супермаркет приходят не только за хлебом. То, что требует рынок, то, чего хочет потребитель – то мы и обязаны ему давать. Это закрытие потребности игрока.

– Вы согласились на интервью лишь после того, как получили необходимые лицензии. Почему так?

– Потому что, очень много неизвестных. Факторы меняются каждую неделю и то, что было актуальным вчера, сегодня уже может не иметь смысла. Поэтому мы решили дождаться первого решающего шага. Им стало получение лицензий.

– Сейчас неизвестных меньше?

– Их меньше, но они остаются: неурегулированная налоговая нагрузка, вопросы финансового мониторинга, нет окончательного понимания по сертификации игрового оборудования, из-за чего вопрос запуска, откладывается.

– При этом вы уже оплатили лицензии…

– Да. Мы перечислили 131,4 миллиона гривен. 108 миллионов – беттинг и 23,4 – казино. На данный момент – это около 66% от всех инвестиций, которые государство получило от отрасли.

– Практически каждая беттинговая компания определенным образом поддерживает спорт – клубы, организации, турниры. Если вас, скажем так, выручил киберспорт, собираетесь ли развивать партнерство в этом направлении?

– Киберспорт – достаточно широкая и интересная тема. В компании выделено направление с сильной командой специалистов, которые успешно развивают данную категорию в рамках всего холдинга. Аппетиты у нас есть, планы есть, но пока раскрывать их не готовы.

Если же говорить о классическом спорте, то мы не останавливались, спонсорство будет продолжать находиться в основном фокусе развития. Мы тщательно выбираем тех, с кем сотрудничать и кого поддерживать. Если между партнерами "появляется химия", мы готовы вовлекаться и помогать. К сожалению, в Украине сегодня слабо развит спортивный маркетинг и спортивный менеджмент и там, где мы можем помочь партнеру (рассказать, как и что правильно сделать), мы помогаем. Но, опять-таки, это в рамках спонсорства.

Мы уверены, что через коммуникацию в лице наших спонсорств и амбассадоров отношение к категории будет меняться: беттинг – это составляющая эмоция спорта и новый вид развлечения. Выводить в позитив критические взгляды общества нам помогут конкретные дела, и большую роль займет меценатство.

– Почему вы используете именно термин “меценатство”?

– Реальных спортивных продуктов в Украине, которые можно назвать бизнесом – единицы. Поэтому вся наша поддержка спорта ближе к меценатству. К сожалению, сегодня мы не можем от украинского спортивного продукта пока получить то, что дают европейские и американские бренды.

Компания поддерживает спорт осознавая, что этот непростой и долгий путь формирования целой отрасли даст плоды в будущем. Наша гражданская позиция – находиться в трудную минуту рядом, при этом здраво оценивая данные инвестиции в будущие доходы.