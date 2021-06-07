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Марта Костюк – Ига Швёнтек. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Ролан Гаррос

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(5 голосов)

Сможет ли украинка замахнуться на грандиозную сенсацию?

Марта Костюк – Ига Швёнтек. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Ролан Гаррос

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Последняя представительница Украины на Ролан Гаррос Марта Костюк в понедельник в матче с действующей чемпионкой турнира Игой Швёнтек дебютирует в четвертом раунде на турнирах Большого шлема.

Костюк и Швёнтек единственный раз пересекались на юниорском уровне на турнире в Австралии. Тот поединок в двух сетах выиграла теннисистка из Польши.

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Костюк и Швёнтек синхронно двигаются по турнирной сетке Открытого чемпионата Франции. Марта в двух сетах обыграла Гарбинье Мугурусу, Чжэн Сайсай и Варвару Грачеву, а Ига разобралась с Кайей Юван, Ребеккой Петерсон и Анетт Контавейт, причем четыре из шести сетов в Париже полячка выиграла со счетом 6:0 или 6:1.

Марта Костюк – Ига Швёнтек: последние матчи

Марта Костюк – Ига Швёнтек. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Ролан Гаррос - изображение 1

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Прогноз на матч Костюк – Швёнтек от UA-Футбол

Да, Ига Швёнтек в 10 последних матчах на Ролан Гаррос не проиграла ни одного сета, но Марта Костюк в трех предыдущих поединках в Париже показала настолько зрелый и стабильный теннис, что есть вера в то, что украинка как минимум даст бой девятой ракетке мира. Ставка – фора Костюк +6 за 2,01 (1xbet).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос Ига Швёнтек
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Комментарии (5)
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Dimoncho (Kharkiv)
07.06.2021 в 13:38
к сожалению шансов почти нет. Как по мне, Швентек - главная фаворитка турнира на данный момент
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0
0
госпітальєр (львів)
06.06.2021 в 17:14
що за кондове прочитання ,не швентек,а сьвйонтек
Ответить
0
-1
vlotko (Броди)
06.06.2021 в 21:57
Святоша?
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0
0
Maryan (Lviv)
06.06.2021 в 22:09
Все вірно вони написали, власне Швьонтек звучить її призвіще
Ответить
0
0
Dalskyi (Sviaschene)
06.06.2021 в 22:23
Ну курва.)
+1
0


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