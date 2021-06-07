Марта Костюк – Ига Швёнтек. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Ролан Гаррос

Последняя представительница Украины на Ролан Гаррос Марта Костюк в понедельник в матче с действующей чемпионкой турнира Игой Швёнтек дебютирует в четвертом раунде на турнирах Большого шлема.

Костюк и Швёнтек единственный раз пересекались на юниорском уровне на турнире в Австралии. Тот поединок в двух сетах выиграла теннисистка из Польши.

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Костюк и Швёнтек синхронно двигаются по турнирной сетке Открытого чемпионата Франции. Марта в двух сетах обыграла Гарбинье Мугурусу, Чжэн Сайсай и Варвару Грачеву, а Ига разобралась с Кайей Юван, Ребеккой Петерсон и Анетт Контавейт, причем четыре из шести сетов в Париже полячка выиграла со счетом 6:0 или 6:1.

Марта Костюк – Ига Швёнтек: последние матчи

Прогноз на матч Костюк – Швёнтек от UA-Футбол

Да, Ига Швёнтек в 10 последних матчах на Ролан Гаррос не проиграла ни одного сета, но Марта Костюк в трех предыдущих поединках в Париже показала настолько зрелый и стабильный теннис, что есть вера в то, что украинка как минимум даст бой девятой ракетке мира. Ставка – фора Костюк +6 за 2,01 (1xbet).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.