CS:GO
CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Natus Vincere 2010 оказались сильнее NaVi 2020. ВИДЕО
Действующий состав "рожденных побеждать" выиграл со счетом 4:2
1-го августа прошел шоу-матч между классическим составом Natus Vincere 2010 и действующим коллективом образца 2020 года. "Бумеры" и "зумеры" провели две серии поединков - в CS 1.6 и Counter-Strike: Global Offensive. Ивент проходил при поддержке 1xbet.
Составы команд
Результаты шоу-матча
|Counter-Strike 1.6
|Counter-Strike: Global Offensive
|Train
|Na`Vi 2010 [16:9] NAVI 2020
|Train
|Na`Vi 2010 [8:16] NAVI 2020
|Inferno
|Na`Vi 2010 [7:16] NAVI 2020
|Inferno
|Na`Vi 2010 [4:16] NAVI 2020
|Tuscan
|Na`Vi 2010 [22:19] NAVI 2020
|Dust 2
|Na`Vi 2010 [2:16] NAVI 2020
По итогу со счетом 4:2 победил состав "рожденных побеждать" образца 2020 года - NaVi 2020 победили на трех картах в версии игры Global Offensive и взяли еще одну в СS 1.6.
Вашему вниманию запись легендарного ивента!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:navi.gg
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...