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Natus Vincere 2010 оказались сильнее NaVi 2020. ВИДЕО

CS:GO
(2 голосов)

Действующий состав "рожденных побеждать" выиграл со счетом 4:2

Natus Vincere 2010 оказались сильнее NaVi 2020. ВИДЕО
Новина українською

1-го августа прошел шоу-матч между классическим составом Natus Vincere 2010 и действующим коллективом образца 2020 года. "Бумеры" и "зумеры" провели две серии поединков - в CS 1.6 и Counter-Strike: Global Offensive. Ивент проходил при поддержке 1xbet.

Составы команд

Natus Vincere 2010 оказались сильнее NaVi 2020. ВИДЕО - изображение 1

Результаты шоу-матча

Counter-Strike 1.6 Counter-Strike: Global Offensive
Train Na`Vi 2010 [16:9] NAVI 2020 Train Na`Vi 2010 [8:16] NAVI 2020
Inferno Na`Vi 2010 [7:16] NAVI 2020 Inferno Na`Vi 2010 [4:16] NAVI 2020
Tuscan Na`Vi 2010 [22:19] NAVI 2020 Dust 2 Na`Vi 2010 [2:16] NAVI 2020
Natus Vincere 2010 оказались сильнее NaVi 2020. ВИДЕО - изображение 2

По итогу со счетом 4:2 победил состав "рожденных побеждать" образца 2020 года - NaVi 2020 победили на трех картах в версии игры Global Offensive и взяли еще одну в СS 1.6.

Вашему вниманию запись легендарного ивента!

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В статье: Natus Vincere
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Источник:
navi.gg
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