NaVi выбили forZe из EPIC CIS League

В период с 12 по 30 мая проходят матчи онлайн-турнира по CS:GO - EPIC CIS League Spring 2021. Призовой фонд составляет 40 000 долларов и очки для путевки на мейджор - PGL Major Stockholm 2021.

В поединке нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere переиграла forZe. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Кирилла "Boombl4" Михайлова.

Таким образом, "рожденные побеждать" сыграют во втором раунде сетки "лузеров" против проигравшего в паре Team Spirit - Gambit Esports. В свою очередь forZe покинули турнир.