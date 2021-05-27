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NaVi выбили forZe из EPIC CIS League
"Рожденные побеждать" продолжат свой путь в нижней сетке
navi.gg
В период с 12 по 30 мая проходят матчи онлайн-турнира по CS:GO - EPIC CIS League Spring 2021. Призовой фонд составляет 40 000 долларов и очки для путевки на мейджор - PGL Major Stockholm 2021.
В поединке нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere переиграла forZe. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Кирилла "Boombl4" Михайлова.
Таким образом, "рожденные побеждать" сыграют во втором раунде сетки "лузеров" против проигравшего в паре Team Spirit - Gambit Esports. В свою очередь forZe покинули турнир.
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