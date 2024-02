Стали известны все участники PGL CS2 Major Copenhagen 2024 от Европы

В период с 17-го по 31-е марта в столице Дании пройдет мейджор по дисциплине CS2 - PGL CS2 Major Copenhagen 2024. Команды будут бороться за призовой фонд в размере 1,25 млн долларов.

В частности, стали известны все участники турнира от Европы: Cloud9, Virtus.pro, MOUZ, G2 Esports, FaZe Clan, Team Vitality, SAW, ENCE, ECSTATIC, Movistar KOI, Apeks, Eternal Fire, 9Pandas, Heroic, AMKAL Esports и Team Spirit.

Также на мейджоре выступит команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere. Другой украинский коллектив Monte не сумел пробиться на турнир в Копенгагене.

