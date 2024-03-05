Популярность матчей NaVi упала после ухода s1mple в инактив

Аналитический портал Esports Charts опубликовал статистические данные, согласно которым количество просмотров поединков с участием украинской команды NaVi за последний период уменьшилось.

В частности, это напрямую связано с уходом легенды "рожденных побеждать" в лице Александра "s1mple" Костылева в инактив (прим. - резервный состав).

Напомним, украинский снайпер объявил о паузе в игровой карьере в октябре прошлого календарного года. Сейчас 26-летний Александр находится в аренде в коллективе Falcons, где за один месяц получит 1 млн долларов в качестве заработной платы.

Таким образом, популярность матчей Natus Vincere против FaZe Clan уменьшилась на 39%, с G2 Esports - на 38% и на 15% уменьшилось количество просмотров поединков против Team Vitality. Результаты соотносились с показателями аналогичных серий во времена выступлений Костылева.