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Популярность матчей NaVi упала после ухода s1mple в инактив
Падение более чем на 30%
Photo by Michal Konkol via BLAST
Аналитический портал Esports Charts опубликовал статистические данные, согласно которым количество просмотров поединков с участием украинской команды NaVi за последний период уменьшилось.
В частности, это напрямую связано с уходом легенды "рожденных побеждать" в лице Александра "s1mple" Костылева в инактив (прим. - резервный состав).
Напомним, украинский снайпер объявил о паузе в игровой карьере в октябре прошлого календарного года. Сейчас 26-летний Александр находится в аренде в коллективе Falcons, где за один месяц получит 1 млн долларов в качестве заработной платы.
Таким образом, популярность матчей Natus Vincere против FaZe Clan уменьшилась на 39%, с G2 Esports - на 38% и на 15% уменьшилось количество просмотров поединков против Team Vitality. Результаты соотносились с показателями аналогичных серий во времена выступлений Костылева.
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