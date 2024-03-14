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S1mple попал в заявку NaVi на мейджор в Копенгагене
Правда, лишь в качестве запасного "рожденных побеждать"
HLTV
В период с 17-го по 31-е марта в столице Дании пройдет мейджор по дисциплине CS2 - PGL Major Copenhagen.
Украинская команда Natus Vincere также примет участие в соревновании.
В заявку "рожденных побеждать" попал украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев. Однако, пока только в запас.
Напомним, последним матчем 26-летнего снайпера за NaVi была встреча против MOUZ, которая прошла 1-го октября 2023-го года. Тогда Natus Vincere встречались с "мышками" в рамках финала ESL Pro League. После того Костылев объявил о паузе в игровой карьере и ушел в инактив (прим. - резервный состав).
Последний месяц Александр провел в аренде в коллективе Falcons, за который провел лишь один матч.
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