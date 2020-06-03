Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 3 июня
Поединок дня в 17:00: Team Secret - Alliance в рамках ESL One Birmingham 2020
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 3 июня:
- FTM - Team Empire Hope- Parimatch League Season 3 | Групповой этап -
- Fnaric vs Neon Esports - Huya World E-sports Legendary League | Групповой этап -
- CDEC - RNG - ESL One Birmingham 2020 — Online. Китай| Плей-офф | Групповой этап -
- FlyToMoon 2.0 - FTM Parimatch League Season 3 | Групповой этап -
- Boom Esports vs TnC - Huya World E-sports Legendary League | Групповой этап -
- Family Team - OG Seed - -
- Team Secret - Alliance- ESL One Birmingham 2020 — Online. Европа и СНГ | Плей-офф | -
- HR - Team Unique - Parimatch League Season 3 | Групповой этап -
- VP.P vs Nigma - ESL One Birmingham 2020 — Online. Европа и СНГ | Плей-офф | Групповой этап -
Трансляция Parimatch League Season 3 доступна по ссылке.
Трансляция матчей Huya World E-sports Legendary League
Трансляция матчей ESL One Birmingham 2020
Трансляция матчей Vulkan Fight Series
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