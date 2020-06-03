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Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 3 июня

Dota 2
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Поединок дня в 17:00: Team Secret - Alliance в рамках ESL One Birmingham 2020

Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 3 июня
Новина українською

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.

Встречи на 3 июня:

  • FTM - Team Empire Hope- Parimatch League Season 3 | Групповой этап -
  • Fnaric vs Neon Esports - Huya World E-sports Legendary League | Групповой этап -
  • CDEC - RNG - ESL One Birmingham 2020 — Online. Китай| Плей-офф | Групповой этап -
  • FlyToMoon 2.0 - FTM Parimatch League Season 3 | Групповой этап -
  • Boom Esports vs TnC - Huya World E-sports Legendary League | Групповой этап -
  • Family Team - OG Seed - -
  • Team Secret - Alliance- ESL One Birmingham 2020 — Online. Европа и СНГ | Плей-офф | -
  • HR - Team Unique - Parimatch League Season 3 | Групповой этап -
  • VP.P vs Nigma - ESL One Birmingham 2020 — Online. Европа и СНГ | Плей-офф | Групповой этап -

Трансляция Parimatch League Season 3 доступна по ссылке.

Трансляция матчей Huya World E-sports Legendary League

Трансляция матчей ESL One Birmingham 2020

Трансляция матчей Vulkan Fight Series

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