Украинец стал серебряным призером The International 2022

Сегодня, 30 октября завершился чемпионат мира по Dota 2 - The International 2022.

В рамках гранд-финала встретились команды Secret и Tundra. Поединок проходил в формате "Best of 5". В итоге "сикреты" без шансов уступили своим оппонентам – со счетом 0:3.

Примечательно, что за Secret выступает украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок.

Таким образом, Tundra стали чемпионами TI 2022 и заработали более 8,4 млн долларов – то есть 45% от бюджета турнира, заложенного Valve. В свою очередь Роман Фоминок вместе со своими партнерами по команде получат не менее 2,4 млн. долларов.

Запись решающего поединка The International 2022

Tundra Esports are your #TI11 Champions! ???? Congratulations to skiter, Nine, 33, Saksa, and Sneyking - dropping just one game during the entire Main Stage and taking the Grand Finals 3-0, they emerge victorious on their quest for the Aegis. pic.twitter.com/R1bhFziPq2