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NaVi вылетели во второй дивизион Dota Pro Circuit

Dota 2
(1 голосов)

Проиграли Virtus.pro

NaVi вылетели во второй дивизион Dota Pro Circuit

telegram: @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 12-го марта по 2-е апреля проходили матчи турнира по Dota 2 - первого дивизиона DPC 2023. Призовой фонд составлял 205 тисяч долларов, 920 очков в системе Dota Pro Circuit и три слота на берлинский мейджор.

Сегодня, 2-го апреля украинская команда Natus Vincere програла Outsiders (российская организация Virtus.pro). Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 не в пользу "рожденных побеждать".

Таким образом, NaVi вылетели во второй дивизион.

Запись поединка Natus Vincere

1 game

2 game

3 game

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В статье: Natus Vincere
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