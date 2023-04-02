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NaVi вылетели во второй дивизион Dota Pro Circuit
Проиграли Virtus.pro
telegram: @natus_vincere_official
В период с 12-го марта по 2-е апреля проходили матчи турнира по Dota 2 - первого дивизиона DPC 2023. Призовой фонд составлял 205 тисяч долларов, 920 очков в системе Dota Pro Circuit и три слота на берлинский мейджор.
Сегодня, 2-го апреля украинская команда Natus Vincere програла Outsiders (российская организация Virtus.pro). Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 не в пользу "рожденных побеждать".
Таким образом, NaVi вылетели во второй дивизион.
Запись поединка Natus Vincere
1 game
2 game
3 game
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