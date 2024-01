Nigma Galaxy в новом составе начали подготовку к сезону

Коллектив Nigma Galaxy в обновленном составе начал подготовку к новому игровому сезону. Фотографию с новым ростером на буткемпе опубликовал аккаунт организации в X (Twitter).

Ранее, в состав Nigma вернулись такие легенды Dota 2, как Амер "Miracle-" аль-Баркави и Саид Самаил "SumaiL" Хассан. Оба будут занимать core-позиции в команде.

А вчера киберспортивная организация объявила о подписании двух новичков: на роли оффлейнера будет выступать Даниэл "Ghost" Чан, а новым саппортом коллектива станет Роман "rmN-" Палей.

В свою очередь на роли полной поддержки, как и прежде, будет выступать Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми.

The team has made it to the bootcamp????



Time to scrim and get ready for a bunch of qualifiers! pic.twitter.com/xRvX2xRzmz