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CEO Monte: 100% в этом году будем запускать новые составы по другим дисциплинам
Пока без конкретики
Генеральный директор киберспортивной организации Monte Дмитрий Вовк анонсировал открытие новых ростеров по другим киберспортивным дисциплинам в текущем году.
- У вас появилась еще одна дисциплина - Dota 2. Какие дисциплины рассматривались, когда вы планировали открывать еще один состав? Только Dota, или были еще какие-то варианты?
- Я думал о Brawl Stars, PUBG Mobile, о не сильно дорогих дисциплинах, которые достаточно популярны.
- А VALORANT?
- У VALORANT бюджеты, надо наращивать бюджет, тогда можно VALORANT. Это история не из дешевых, если мы хотим конкурировать на нормальном уровне.
- Планируете ли в этом году запускать ростеры по другим дисциплинам?
- 100% да.
- Это что-то из вариантов, которые ты упоминал ранее, а именно VALORANT, Brawl Stars, PUBG Mobile?
- Не могу сказать, потому что просто еще не знаю. Мы думаем все время, но были заняты другими делами, поэтому пока не выбрали конкретную дисциплину.
- Но мы точно можем сказать, что по планам Monte в этом году у организации появится еще одна дисциплина?
- Еще одна, а может и не одна. Одна, как минимум.
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