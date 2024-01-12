CEO Monte: 100% в этом году будем запускать новые составы по другим дисциплинам

Генеральный директор киберспортивной организации Monte Дмитрий Вовк анонсировал открытие новых ростеров по другим киберспортивным дисциплинам в текущем году.

- У вас появилась еще одна дисциплина - Dota 2. Какие дисциплины рассматривались, когда вы планировали открывать еще один состав? Только Dota, или были еще какие-то варианты?

- Я думал о Brawl Stars, PUBG Mobile, о не сильно дорогих дисциплинах, которые достаточно популярны.

- А VALORANT?

- У VALORANT бюджеты, надо наращивать бюджет, тогда можно VALORANT. Это история не из дешевых, если мы хотим конкурировать на нормальном уровне.

- Планируете ли в этом году запускать ростеры по другим дисциплинам?

- 100% да.

- Это что-то из вариантов, которые ты упоминал ранее, а именно VALORANT, Brawl Stars, PUBG Mobile?

- Не могу сказать, потому что просто еще не знаю. Мы думаем все время, но были заняты другими делами, поэтому пока не выбрали конкретную дисциплину.

- Но мы точно можем сказать, что по планам Monte в этом году у организации появится еще одна дисциплина?

- Еще одна, а может и не одна. Одна, как минимум.