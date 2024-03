Мудрик получил символическую карточку в EA FC 24 с рейтингом 91

Канадская компания EA Sports в своем футбольном симуляторе анонсировала второй набор карточек коллекции Ultimate Team Birthday. Она посвящена 15-й годовщине режима.

Свою символическую карточку также получил вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик. Рейтинг улучшенной карточки 23-летнего украинца составил аж 91 балл.

Показатели обновленной карточки Мудрика:

При этом Михаил получил 5 звезд (прим. - это самый высокий возможный показатель) на слабой ноге и на финтах.

The party's not over yet.



Another week of festivities commemorating 15 years of Football Ultimate Team in #UltimateBirthday: More #FC24 fun with 5-Star Skill Moves & Weak Foot Upgrades, new Birthday ICONs, and that's not all.



Get locked in: https://t.co/xQdwsuY06O pic.twitter.com/nz8FSRUoXc