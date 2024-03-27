Роман Яремчук попал в команду недели в EA FC 24
С каким рейтингом карточка?
Фото - Мартиник Андрій / UA-Футбол
Роман Яремчук после матча Босния и Герцеговина - Украина, в котором он отметился голом и ассистом за 10 минут, получил "информ" карточку с рейтингом 85, максимальный рейтинг 99. Базовая карточка у Яремчука – с рейтингом 72.
Напомним, что Роман Яремчук нынешний сезон проводит в аренде в испанской "Валенсии". Права на форварда принадлежат "Брюгге".
Он провел 20 матчей и отметился тремя голами.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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