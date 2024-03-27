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Роман Яремчук попал в команду недели в EA FC 24

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С каким рейтингом карточка?

Роман Яремчук попал в команду недели в EA FC 24

Фото - Мартиник Андрій / UA-Футбол

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Роман Яремчук после матча Босния и Герцеговина - Украина, в котором он отметился голом и ассистом за 10 минут, получил "информ" карточку с рейтингом 85, максимальный рейтинг 99. Базовая карточка у Яремчука – с рейтингом 72.

Напомним, что Роман Яремчук нынешний сезон проводит в аренде в испанской "Валенсии". Права на форварда принадлежат "Брюгге".

Он провел 20 матчей и отметился тремя голами.

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Роман Яремчук EA FC 24
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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