Роман Яремчук попал в команду недели в EA FC 24

Роман Яремчук после матча Босния и Герцеговина - Украина, в котором он отметился голом и ассистом за 10 минут, получил "информ" карточку с рейтингом 85, максимальный рейтинг 99. Базовая карточка у Яремчука – с рейтингом 72.

Напомним, что Роман Яремчук нынешний сезон проводит в аренде в испанской "Валенсии". Права на форварда принадлежат "Брюгге".

Он провел 20 матчей и отметился тремя голами.