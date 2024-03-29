Вингер Реала получил POTM карту в EA FC-2024

Вингер "Реала" Винисиус Джуниор был признан игроком месяца Ла Лиги в марте. За это достижение он получил POTM карточку в EA FC-2024.

В марте он сыграл четыре матча за "сливочных", в которых забил 6 мячей.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Карточка в игре будет выглядеть вот так:

Напомним, что Винисиус - один из самых дорогих футболистов мира. Он стоит 150 млн евро. Его опережает одноклубник Джуд Белингем, Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" и Килиан Мбаппе из "ПСЖ" - все трое стоят по 180 млн евро, по данным Transfermarket.