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Вингер Реала получил POTM карту в EA FC-2024
Кто именно и за что?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Реала" Винисиус Джуниор был признан игроком месяца Ла Лиги в марте. За это достижение он получил POTM карточку в EA FC-2024.
В марте он сыграл четыре матча за "сливочных", в которых забил 6 мячей.
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Карточка в игре будет выглядеть вот так:
???? @vinijr ????@easportsfc | #POTM pic.twitter.com/zgiut1w52W— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 29, 2024
Напомним, что Винисиус - один из самых дорогих футболистов мира. Он стоит 150 млн евро. Его опережает одноклубник Джуд Белингем, Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" и Килиан Мбаппе из "ПСЖ" - все трое стоят по 180 млн евро, по данным Transfermarket.
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