Американский теннисист выиграл 1 млн долларов в виртуальном турнире

В паре со звездой TikTоk Эддисон Рэй Фриц в финале виртуального турнира переиграл первую ракетку Азии Кеи Нисикори и диджея Стива Аоки.

Карантинный турнир проходил по игре «Mario Tennis Aces» на платформе Nintendo Switch.

@whoisaddison and I really just won the Stay At Home Slam + 1 MILLION dollars for our charity of choice @nokidhungry !!!! u can tell I was a bit pumped ???? pic.twitter.com/XiXOioRCWS