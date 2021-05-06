От радиотрансляций Доты до матчей Ливерпуля: история главного голоса СНГ-киберспорта

Проект Twelve – это 12 историй про 12 значительных людей в украинском киберспорте.

Про тех, кто создал фундамент украинской индустрии и представил ее на мировой арене. Мы расскажем, как выглядит киберспорт изнутри, сколько времени занимают тренировки и с каким сложностями сталкиваются даже настоящие чемпионы. Седьмым материалом цикла стала история Виталия Волочая. Проект был инициирован компанией Parimatch, которая регулярно проводит множество ярких активностей и турниров и по праву считается ведущим букмекером в киберспорте.

В его расписании футбольные и баскетбольные матчи чередуются со студией аналитики на турнирах по CS:GO. В интервью он сначала рассказывает, как создать крупнейшую киберспортивную студию Maincast и получить права на освещение главных киберспортивных чемпионатов, а потом — как развивать спортивный подкаст SportHub. Сегодня он выкладывает видео о лучших керри в Dota 2, а завтра делится тем, что его ролик с комментированием Чемпионата Европы по легкой атлетике набрал уже больше двух миллионов просмотров.

Половину дня он - Виталий Волочай, а вторую половину - просто V1lat. Один из самых влиятельных людей в мировом киберспорте, который воплощает в жизнь свою детскую мечту стать спортивным комментатором.

"Для меня возможность прокомментировать NBA, Лигу чемпионов - это то, о чем я мечтал с детства, - заключает Вилат. - Это реально мечта, с которой я ложился и просыпался. То, чего я хотел с 8 лет и до 34. Я хочу быть в спорте, но я никогда не был спортсменом. я хотел быть человеком, который показывает и рассказывает людям, какая классная штука - классический спорт".

Большое интервью с Виталием и историю его становления в киберспорте читайте на сайте «Фокуса».