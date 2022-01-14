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Последние новости UFL: Шахтер и Зинченко, новые детали игры
Чем ближе к геймплею, тем больше новостей от UFL и их студии Strikerz. Кто работает над новым футбольным симулятором, новая лицензированная команда появится в игре и топовые игрофутбольные новости. Ждете новый футсим от белорусов?
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