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Корейская команда T1 стала чемпионом мира по League of Legends

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В гранд-финале разгромили Weibo Gaming

Корейская команда T1 стала чемпионом мира по League of Legends

Twitter Lol Esports

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В период с 10-го октября по 19-е ноября прошел чемпионат мира по киберспортивной дисциплине League of Legends - 2023 World Championship. 22 команды боролись за призовой фонд в размере 2 миллионов и 225 тысяч долларов.

Чемпионом турнира стал корейский коллектив T1. В гранд-финале команда Ли "Faker" Сан Хека уверенно обыграла Weibo Gaming. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:0 в пользу T1. За первое место T1 в качестве призовых заработали 445 тысяч долларов.

В свою очередь Weibo Gaming забрали серебряные медали и заработали более 333 тысяч долларов.

ТОП-4 World Championship 2023:

  • 1-е место: T1 - 445 тысяч долларов;
  • 2-е место: Weibo Gaming - 333,7 тысяч долларов;
  • 3-4 место: Bilibili Gaming и JD Gaming - по 178 тысяч долларов.

Запись гранд-финала 2023 World Championship

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