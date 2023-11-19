Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Корейская команда T1 стала чемпионом мира по League of Legends
В гранд-финале разгромили Weibo Gaming
Twitter Lol Esports
В период с 10-го октября по 19-е ноября прошел чемпионат мира по киберспортивной дисциплине League of Legends - 2023 World Championship. 22 команды боролись за призовой фонд в размере 2 миллионов и 225 тысяч долларов.
Чемпионом турнира стал корейский коллектив T1. В гранд-финале команда Ли "Faker" Сан Хека уверенно обыграла Weibo Gaming. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:0 в пользу T1. За первое место T1 в качестве призовых заработали 445 тысяч долларов.
В свою очередь Weibo Gaming забрали серебряные медали и заработали более 333 тысяч долларов.
ТОП-4 World Championship 2023:
- 1-е место: T1 - 445 тысяч долларов;
- 2-е место: Weibo Gaming - 333,7 тысяч долларов;
- 3-4 место: Bilibili Gaming и JD Gaming - по 178 тысяч долларов.
Популярное сейчас
- Семнадцать из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- 17 из 24. Определился еще один участник Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- С украинским интересом. Сербия - Болгария. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора Евро-2024
- Легендарный итальянский форвард завершил карьеру в возрасте 40 лет
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО