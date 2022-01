Камерун победил в матче-открытии Кубка африканских наций

В первом матче Кубка Африки 2021 сборная Камеруна обыграла национальную команду Буркина-Фасо - 2:1. Победу камерунцам принес дубль Венсана Абубакара - форвард дважды реализовал пенальти.

9 января, 19.00, "Stade Omnisport Paul Biya"

Кубок Африки, 1-й тур, Группа А

Камерун – Буркина-Фасо 2:1

Голы: Абубакар 40 (пен), 45 (пен) – 24 Сангаре

FULL-TIME! ⏰ #TeamCameroon 2️⃣-1️⃣ #TeamBurkinaFaso



Cameroon earn all 3️⃣ points despite being a goal down near the end of the first 45’ ✔️



The hosts mean business ???? #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #CMRBFA pic.twitter.com/IhkEXJlxuN