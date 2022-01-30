Египет - Марокко 2:1. Африка так и не покорилась Халилходжичу - Салах сказал свое слово

Перед игрой букмекеры считали фаворитом сборную Марокко. Это легко объяснить тем фактом, что Египет на групповом этапе выглядел не очень, а в 1/8 финала отыграл 120 минут против Кот-д’Ивуара, да еще имел на день меньше отдыха. При этом состав Марокко по именам фактически, а возможно, где-то и преобладал основу фараонов – фактор Салаха должны были уравновешивать тройка из "Севильи" Буну – Мунир – Эн-Несири, а также латераль ПСЖ Ашраф Хакими.

Именно правый защитник Марокко определил ход игры в первом тайме. Его стремительное подключение Айман Ашраф сумел остановить только подкатом. Арбитр сначала внимания не обратил, но после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который четко реализовал Софьян Буфаль из французского "Анжера".

Марокко, получив преимущество, отдал мяч Египту, а тот откровенно не знал, что с ним делать. Салах был надежно прикрыт на фланге, а стандарты снимались восоким Буну. Все, что удалось фараонам до перерыва – пара мощных ударов от Ашрафа и Эль-Футуха, но мяч в обоих случаях летел почти по центру, поэтому голкипер справился без особых проблем.

Но в перерыве опытному Карлушу Кейрушу удалось завести своих подопечных. Второй тайм они начали, значительно увеличив интенсивность и давление на ворота соперника. Это дало результат почти сразу. Сначала вингер Трезеге, вышедший на замену, после паса Салаха не попал в угол ударом метров с 12-ти. Но через несколько минут после подачи углового защитник Абдельмонем пробил головой – Буну невероятным образом среагировал, но отбил мяч на Салаха, который с нескольких метров пробил в пустые ворота.

Продолжить в том же духе Египет не смог. Марокканцы забрали мяч себе и могли во второй раз выйти вперед, когда на 82-й минуте защитник "Ренна" Наиф Агерд пробил головой почти с линии вратарской, но кипер Габаски сумел перевести мяч в перекладину. Интересно, что Габаски в 1/8 финала вышел на замену на 88-й минуте, заменив травмированного Эль-Шенави. На этот раз он уже получил повреждение. Тренер был готов выпустить на замену 22-летнего Собхи, однако Габаски настоял на том, что готов играть дальше. Впрочем, в начале овертайм он уступил место на поле партнеру.

Трудно назвать 90 основных минут игры феерическими, хотя и не безнадежными. Но ждать ярких красок в овертайме, пожалуй, не стоило. Силы были примерно равны, команды не рисковали. Но в такой ситуации как раз сыграл фактор главной звезды в поле. На 100-й минуте Салах принял пас на фланге. Уставшие марокканцы на мгновение ослабили хватку и этого Мохамеду хватило. Он сделал то, что постоянно делает Премьер-лиге – промчался флангом, качнул защитника, но не пробил сам, а выложил мяч на ногу Трезеге, которому осталось не промахнуться с линии вратарской!

У Марокко было еще 20 минут, чтобы перевести игру в серию пенальти. Но создать что-то веское они не смогли. Ашраф Хакими, отличившийся на турнире двумя классными голами со штрафного, на этот раз свой шанс упустил, пробив значительно выше ворот.

Египет после провалов на двух предыдущих Кубках Африки снова в числе претендентов на титул - в полуфинале он встретится с хозяевами камерунцами. Марокко сходит с дистанции, а вместе с ним и опытный боснийский тренер Вахид Халилходжич, который так и не смог выиграть этот турнир. Ранее ему это тоже не удалось с мощными сборными Кот-д'Ивуара и Алжира.

Кубок Африки. Четвертьфинал

30 января. Камерун. Яунде. Stade Ahmadou Ahidjo

Египет – Марокко 2:1

Голы: Салах 53, Трезеге 100 - Буфаль 7 пен.

Египет: Габаски (Собхи 96) – Камаль, Хегази (Трезеге 46), Абдельмонем, Эль Футух – Ашраф, Эльнени, Солиа – Салах, Мостафа Мохамед, Мармуш (Зизо 80)

Тренер: Карлуш Кейруш

Марокко: Буну – Хакими, Сайсс, Агерд, Масина – Баркок (Абухаль 104), Амрабат, Амалла (Лоуза 86) – Буфаль (Рахими 66), Эн-Несири (Ммаэ 87), Эль-Хаддади

Тренер: Вахид Халилходжич

Арбитр: Магет Ндиае (Сенегал)

Предупреждения: Камаль 25, Мостафа Мохамед 78, Ашраф 80 – Амалла 34