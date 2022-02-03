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Эффектный гол коленом и неудержимый Мане. ВИДЕО обзор полуфинала Буркина-Фасо - Сенегал

Кубок Африки
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Смотреть видео обзор матча Буркина-Фасо - Сенегал, полуфинал Кубка Африки, 2 февраля 2022

Эффектный гол коленом и неудержимый Мане. ВИДЕО обзор полуфинала Буркина-Фасо - Сенегал

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Буркина-Фасо - Сенегал, которые встречались в полуфинале Кубка африканских наций. В первом тайме обошлось без голов, а вот после перерыва Сенегал доказал свое преимущество. Счет открыл защитник ПСЖ Абду Диалло ударом слета после углового, а затем гол для Идриссы Гуйе (тоже игрока ПСЖ) организовал Садио Мане. Игроки Буркина-Фасо ответили эффектным ударом коленом от Ибрахима Туре, но досадная ошибка позволила Мане снять вопрос о победителе. Сенегал в финале ожидает победителя пары Египет – Камерун.

Кубок африканских наций. Полуфинал
Буркина-Фасо – Сенегал 1:3
Голы: Туре 82 – Диалло 70, Гуйе 76, Мане 87

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В статье: Сенегал Кубок африканских наций Буркина-Фасо Садио Мане Кубок Африки
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