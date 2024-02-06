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Нигерия - ЮАР. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка африканских наций
Нигерия - ЮАР: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 7.02.2024 ⋊ Кубок африканских наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Haykel Hmima/Anadolu
Во втором крупнейшем городе Кот-д'Ивуара (Буаке) национальные сборные Нигерии и ЮАР проведут между собой первый полуфинальный поединок Кубка африканских наций 2024. "Африканские бразильцы" подходят к этому поединку в качестве абсолютного фаворита.
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На стадии четвертьфинала нигерийцы спокойно прошли Анголу - 1:0. В свою очередь "Бафана-бафана" только в серии послематчевых пенальти сумели получить путевку в 1/2 финала, обыграв выскочек из Кабо-Верде.
На стороне подопечных Жозе Пезейру класс и свежесть. Однако ЮАР во главе с Уго Броосом свою минимальную задачу на турнир уже выполнили - для Южно-Африканской Республики это первый полуфинал Кубка Африки за 24 года.
Полуфинал Кубка африканских наций состоится в среду, 7-го февраля, в 19:00. Смотреть встречу можно на ОТТ-платформе - Megogo.
Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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