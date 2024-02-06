Нигерия - ЮАР. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка африканских наций

Во втором крупнейшем городе Кот-д'Ивуара (Буаке) национальные сборные Нигерии и ЮАР проведут между собой первый полуфинальный поединок Кубка африканских наций 2024. "Африканские бразильцы" подходят к этому поединку в качестве абсолютного фаворита.

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На стадии четвертьфинала нигерийцы спокойно прошли Анголу - 1:0. В свою очередь "Бафана-бафана" только в серии послематчевых пенальти сумели получить путевку в 1/2 финала, обыграв выскочек из Кабо-Верде.

На стороне подопечных Жозе Пезейру класс и свежесть. Однако ЮАР во главе с Уго Броосом свою минимальную задачу на турнир уже выполнили - для Южно-Африканской Республики это первый полуфинал Кубка Африки за 24 года.

Полуфинал Кубка африканских наций состоится в среду, 7-го февраля, в 19:00. Смотреть встречу можно на ОТТ-платформе - Megogo.

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