Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саудовская Аравия, возглавляемая Роберто Манчини, едва не споткнулась на Кубке Азии об Оман
Удалось избежать поражения и вырвать победу
Getty Images / Global Images Ukraine
16 января состоялся матч группового этапа Кубка Азии между Саудовской Аравией и Оманом, хозяева вырвали победу на последних секундах – 2:1.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На 14-й минуте с пенальти счет открыли гости – оманец Салах аль-Яхьяей реализовал 11-метровый. Саудовцы отыгрались под занавес встречи, отличился Абдулрахман Гариб, а уже в компенсированное время победный гол забил Али Аль-Болеахи.
Напомним, что 28 августа 2023 года главным тренером сборной Саудовской Аравии стал итальянец Роберто Манчини. По информации СМИ, соглашение с чемпионом Европы рассчитано на три года, а зарплата специалиста составит 30 миллионов евро за год.
Популярное сейчас
- Вместо Моуриньо. Рома назначила легенду клуба новым главным тренером
- Кривбасс провел тренировку в Испании и показал тренировочную форму от нового спонсора
- Предшественники Владислава Вакулы. Знаменитые гуляки украинской Премьер-лиги
- Роберто Манчини: Три игрока отказались приехать в сборную Саудовской Аравии на Кубок Азии
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО