Саудовская Аравия, возглавляемая Роберто Манчини, едва не споткнулась на Кубке Азии об Оман

16 января состоялся матч группового этапа Кубка Азии между Саудовской Аравией и Оманом, хозяева вырвали победу на последних секундах – 2:1.

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На 14-й минуте с пенальти счет открыли гости – оманец Салах аль-Яхьяей реализовал 11-метровый. Саудовцы отыгрались под занавес встречи, отличился Абдулрахман Гариб, а уже в компенсированное время победный гол забил Али Аль-Болеахи.

Напомним, что 28 августа 2023 года главным тренером сборной Саудовской Аравии стал итальянец Роберто Манчини. По информации СМИ, соглашение с чемпионом Европы рассчитано на три года, а зарплата специалиста составит 30 миллионов евро за год.