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Кубок Азии-2023. Иордания - Катар 1:3. Видео голов и обзор матча
Хет-трик с пенальти заказывали?
Фото: Qatar Football Association
Кубок Азии-2023 завершился. Хозяева турнира катарцы сумели защитить трофей, победив в финале сенсационную Иорданию (1:3).
Матч выдался зрелищным по динамике и моментам. Команды мчались в атаку, заставляя зрителей постоянно держать взгляд на происходящем на поле. Как бы ни старалась Иордания противостоять более именитому Катару, 3 нарушения правил в собственной штрафной площадке - это много. А для финала тем более. Все 3 пенальти уверенно реализовал Афиф.
Катар получает второй Кубок Азии в истории, а Иордания может радоваться первым финалом этого турнира.
Финал Кубка Азии
10.02.2024. Катар, город Лусаил. Стадион "Лусаил Айконик".
Иордания - Катар 1:3
Голы: Аль-Наймат, 67 - Афиф 22 (пенальти), 72 (пенальти), 90+4 (пенальти)
???? HIGHLIGHTS | ???????? Jordan 1️⃣-3️⃣ Qatar ????????— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 10, 2024
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Match Report ???? https://t.co/HgEzc4yn32 #AsianCupFinal | #AsianCup2023 | #HayyaAsia | #JORvQAT pic.twitter.com/aAfWLJPvoz
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