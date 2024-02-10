  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Азии
  3. Кубок Азии-2023. Иордания - Катар 1:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Кубок Азии
Кубок Азии

Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Азии-2023. Иордания - Катар 1:3. Видео голов и обзор матча

Кубок Азии

Хет-трик с пенальти заказывали?

Кубок Азии-2023. Иордания - Катар 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Qatar Football Association

Новина українською

Кубок Азии-2023 завершился. Хозяева турнира катарцы сумели защитить трофей, победив в финале сенсационную Иорданию (1:3).

Матч выдался зрелищным по динамике и моментам. Команды мчались в атаку, заставляя зрителей постоянно держать взгляд на происходящем на поле. Как бы ни старалась Иордания противостоять более именитому Катару, 3 нарушения правил в собственной штрафной площадке - это много. А для финала тем более. Все 3 пенальти уверенно реализовал Афиф.

Катар получает второй Кубок Азии в истории, а Иордания может радоваться первым финалом этого турнира.

Финал Кубка Азии

10.02.2024. Катар, город Лусаил. Стадион "Лусаил Айконик".

Иордания - Катар 1:3

Голы: Аль-Наймат, 67 - Афиф 22 (пенальти), 72 (пенальти), 90+4 (пенальти)

По теме
yellow-arrow
Определены лучшие игроки Кубка Азии-2023
yellow-arrow
Герой Кубка Азии Акрам Афиф: дважды лучший и дважды рекордсмен
yellow-arrow
Кубок Азии. Иордания - Катар 1:3. Хет-трик с пенальти помогает защитить титул
Иордания Катар Кубок Азии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
#AsianCup2023
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости