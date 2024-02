Определены лучшие игроки Кубка Азии-2023

Сегодня, 10-го февраля, завершился Кубок Азии-2023. В финальном противостоянии Катар одержал победу над Иорданией. Таким образом, катарцы сумели защитить свой титул.

Лучшим игроком всего турнира был признан нападающий Катара Акрам Афифа, который в финале оформил хет-трик с пенальти.

???????? Akram Afif is the #AsianCup2023 Most Valuable Player!#AsianCupFinal | #HayyaAsia pic.twitter.com/fULiayhQxj