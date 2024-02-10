Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определены лучшие игроки Кубка Азии-2023
Это представители чемпиона
Фото: #AsianCup2023
Сегодня, 10-го февраля, завершился Кубок Азии-2023. В финальном противостоянии Катар одержал победу над Иорданией. Таким образом, катарцы сумели защитить свой титул.
Лучшим игроком всего турнира был признан нападающий Катара Акрам Афифа, который в финале оформил хет-трик с пенальти.
✨ ????????????✨— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 10, 2024
???????? Akram Afif is the #AsianCup2023 Most Valuable Player!#AsianCupFinal | #HayyaAsia pic.twitter.com/fULiayhQxj
Акрам Афиф, кроме этого, стал лучшим бомбардиром турнира. В 7-ми играх он забил 8 голов, что стало лучшим показателем в Кубке Азии-2023.
✨???????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????✨— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 10, 2024
???????? Akram Afif is the MAN????⚽️#AsianCup2023 | #AsianCupFinal | #HayyaAsia pic.twitter.com/ghIlIPpvlk
Лучшим голкипером турнира признан Мешаал Баршам из команды-чемпионки. Он был задействован во всех матчах Кубка Азии. Благодаря ему Катар не пропустил ни одного гола на групповом этапе и одолел Узбекистан в серии послематчевых пенальти.
✨ ???????????????? ????????????????????????????????????????✨— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 10, 2024
???????? Meshaal Barsham wins #AsianCup2023 best goalkeeper!#AsianCupFinal | #HayyaAsia pic.twitter.com/kUVC97QKDs
Отметим, что в этом году Катар сумел защитить титул Кубка Азии в "родных стенах", ведь именно он был хозяином турнира.
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