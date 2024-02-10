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Определены лучшие игроки Кубка Азии-2023

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Определены лучшие игроки Кубка Азии-2023

Фото: #AsianCup2023

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Сегодня, 10-го февраля, завершился Кубок Азии-2023. В финальном противостоянии Катар одержал победу над Иорданией. Таким образом, катарцы сумели защитить свой титул.

Лучшим игроком всего турнира был признан нападающий Катара Акрам Афифа, который в финале оформил хет-трик с пенальти.

Акрам Афиф, кроме этого, стал лучшим бомбардиром турнира. В 7-ми играх он забил 8 голов, что стало лучшим показателем в Кубке Азии-2023.

Лучшим голкипером турнира признан Мешаал Баршам из команды-чемпионки. Он был задействован во всех матчах Кубка Азии. Благодаря ему Катар не пропустил ни одного гола на групповом этапе и одолел Узбекистан в серии послематчевых пенальти.

Отметим, что в этом году Катар сумел защитить титул Кубка Азии в "родных стенах", ведь именно он был хозяином турнира.

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Источник:
Asian Cup 2023
Опубликовал: Виктор Иванчук
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