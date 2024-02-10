Герой Кубка Азии Акрам Афиф: дважды лучший и дважды рекордсмен

В финале завершившего сегодня в Катаре Кубка Азии сборная хозяев, переиграв Иорданию (3:1), отстояла титул чемпиона континента. В этом матче нападающий катарцев Акрам Афиф установил сразу два рекорда турнира. Забив все три мяча своей команды, он стал первым игроком в истории Кубка Азии, оформившим в финале хет-трик. Правда, все голы были забиты 27-летним форвардом "Аль-Садда" с пенальти, из которых лишь один выглядел бесспорным. Но кто об этом будет помнить через несколько лет?

Кстати, прежде даже дубль в решающем матче случился лишь однажды, в 1980-м. Тогда знаменитый кувейтец Фейсал ад-Дахиль (лучший игрок Кувейта в XX веке по версии IFFHS) дважды огорчил корейцев.

Кроме того, Афиф стал первым игрок в истории Кубка Азии, кому удалось забить в двух финалах подряд. Четыре года назад на турнире в ОАЭ форвард "бордовых" установил окончательный счет (3:1) в "золотом" матче с Японией. И, кстати, тогда он тоже забил с пенальти.

Благодаря сегодняшнему хет-трику герой финала стал и лучшим бомбардиром турнира. На его счету 8 забитых мячей. Это второй показатель за всю историю Кубка Азии (столько же было и у легендарного иранца Али Даеи в 1996-м). Рекордсменом же остался партнер Афифа по сборной Катара Алмоез Али, которому на предыдущем чемпионате четыре года назад удалось забить на один мяч больше – 9.

Отметим и еще одно интересное достижение Акрама Афифа. На Кубке Азии-2019 он был лучшим ассистентом первенства, раздав 10 голевых передач. А вот теперь стал не только лучшим бомбардиром чемпионата континента, но и признан лучшим игроком турнира.

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