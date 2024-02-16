Кубок Азии
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Четвертьфиналист прошедшего Кубка Азии остался без тренера
Вторая тренерская перестановка за день среди команд азиатской конфедерации
The Star
Хорватский тренер Петар Шегрт покинул пост главного тренера сборной Таджикистана в связи с истечением контракта. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.
Имя нового наставника будет объявлено в ближайшие дни.
Шергт возглавлял сборную Таджикистана с 27 января 2022 года. Под его руководством "персидские львы" впервые вышли в финальную часть Кубка Азии, и сенсационно добрались до четвертьфинала турнира, проиграв Иордании со счётом 0:1.
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Источник:Tajikistan
Опубликовал: Александр Бураков
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