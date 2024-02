Кубок Азии: Южная Корея продолжает борьбу за трофей, обыграв Австралию

2 февраля, состоялся матч Австралии против Южной Кореи в рамках 1/4 финала Кубка Азии.

Сборные в течение первого тайма пытались реализовать свои моменты. Южной Корее это не удалось сделать, но Австралии на 42-й минуте удалось забить гол. Автором является Гудвин.

После перерыва тренеры активно начали использовать замены. Сборная Южной Кореи пыталась отыграть один мяч, и только на 96-й минуте им удалось это сделать. Полузащитник Хван забивает 11-метровый. Счет - 1:1.

В овертаймах корейцы начали давить, а на 104-й минуте Сон забивает со штрафного. После небольшого перерыва Южная Корея могла забить еще один мяч, но им не удалось. Финальный свисток - 1:2.

6 февраля сборная Южной Кореи сыграет в полуфинале против Иордании. Начало - в 17:00 по киевскому времени.

⏰ AET | ???????? Australia 1️⃣-2️⃣ Korea Republic ????????



Another moment of sheer brilliance from none other than Son Heung-min as Korea Republic continue their passage into the Last 4!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #AUSvKOR pic.twitter.com/GLvLOKJAMb