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Кубок Азии: Южная Корея продолжает борьбу за трофей, обыграв Австралию

Кубок Азии

1:2

Кубок Азии: Южная Корея продолжает борьбу за трофей, обыграв Австралию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

2 февраля, состоялся матч Австралии против Южной Кореи в рамках 1/4 финала Кубка Азии.

Сборные в течение первого тайма пытались реализовать свои моменты. Южной Корее это не удалось сделать, но Австралии на 42-й минуте удалось забить гол. Автором является Гудвин.

После перерыва тренеры активно начали использовать замены. Сборная Южной Кореи пыталась отыграть один мяч, и только на 96-й минуте им удалось это сделать. Полузащитник Хван забивает 11-метровый. Счет - 1:1.

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В овертаймах корейцы начали давить, а на 104-й минуте Сон забивает со штрафного. После небольшого перерыва Южная Корея могла забить еще один мяч, но им не удалось. Финальный свисток - 1:2.

6 февраля сборная Южной Кореи сыграет в полуфинале против Иордании. Начало - в 17:00 по киевскому времени.

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Австралия Южная Корея
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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