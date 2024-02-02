Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Азии: Южная Корея продолжает борьбу за трофей, обыграв Австралию
1:2
Getty Images / Global Images Ukraine
2 февраля, состоялся матч Австралии против Южной Кореи в рамках 1/4 финала Кубка Азии.
Сборные в течение первого тайма пытались реализовать свои моменты. Южной Корее это не удалось сделать, но Австралии на 42-й минуте удалось забить гол. Автором является Гудвин.
После перерыва тренеры активно начали использовать замены. Сборная Южной Кореи пыталась отыграть один мяч, и только на 96-й минуте им удалось это сделать. Полузащитник Хван забивает 11-метровый. Счет - 1:1.
В овертаймах корейцы начали давить, а на 104-й минуте Сон забивает со штрафного. После небольшого перерыва Южная Корея могла забить еще один мяч, но им не удалось. Финальный свисток - 1:2.
6 февраля сборная Южной Кореи сыграет в полуфинале против Иордании. Начало - в 17:00 по киевскому времени.
⏰ AET | ???????? Australia 1️⃣-2️⃣ Korea Republic ????????— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 2, 2024
Another moment of sheer brilliance from none other than Son Heung-min as Korea Republic continue their passage into the Last 4!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #AUSvKOR pic.twitter.com/GLvLOKJAMb
Популярное сейчас
- Экс-защитника сборной Боливии Хауреги убили во время футбольного матча
- СМИ: В результате удара по аэродрому Бельбек был ликвидирован российский генерал
- Бывший полузащитник МЮ: Я жил вместе с Роналду, и пока он тренировался - я спал
- Кубок Азии. Определилась вторая пара 1/4 финала
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО