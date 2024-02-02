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Олимпик Лион арендовал вингера Вест Хэма

Франция
Обновлено

Контракт действует до июня 2024 года

Олимпик Лион арендовал вингера Вест Хэма

Olympique Lyonnais

Новина українською

Французский "Олимпик Лион" арендовал вингера "Вест Хэма" Саида Бенрахму.

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Контракт рассчитан до конца этого сезона и имеет опцию выкупа игрока.

Саид присоединился к "Вест Хэму" в 2021 году из "Брентфорда" за 22 миллиона евро. Бенрахма в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 13 матчей и отдал один ассист.

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Опубликовал: Екатерина Власова
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