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Олимпик Лион арендовал вингера Вест Хэма
Контракт действует до июня 2024 года
Olympique Lyonnais
Французский "Олимпик Лион" арендовал вингера "Вест Хэма" Саида Бенрахму.
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Контракт рассчитан до конца этого сезона и имеет опцию выкупа игрока.
Саид присоединился к "Вест Хэму" в 2021 году из "Брентфорда" за 22 миллиона евро. Бенрахма в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 13 матчей и отдал один ассист.
???? Saïd Benrahma rejoint l’OL sous la forme d’un prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de saison ????????????— Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2024
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Источник:ol
Опубликовал: Екатерина Власова
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