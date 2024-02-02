Французский "Олимпик Лион" арендовал вингера "Вест Хэма" Саида Бенрахму.

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Контракт рассчитан до конца этого сезона и имеет опцию выкупа игрока.

Саид присоединился к "Вест Хэму" в 2021 году из "Брентфорда" за 22 миллиона евро. Бенрахма в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 13 матчей и отдал один ассист.