Разбазаренный кризис. Окончание бельгийской лиги лишь повредило ей

Второго апреля сезон 2019/20 в Бельгии был объявлен преждевременно завершенным. "Брюгге" стал чемпионом, "Гент" получил место в Квалификации Лиги Чемпионов. Нужно лишь подтверждение Генеральной Ассамблеи 15-го апреля. Еще совсем недавно казалось, что оно будет легко достигнуто, а футбольные деятели облегченно говорили о наконец-то пришедшей ясности. Однако в последние дни давление УЕФА, противоположные примеры соседей и внутренние склоки ставят голосование под сомнение. Да и уже сейчас ясно, что такое решение принесло футбольной Бельгии больше проблем, чем дивидендов.

Пионеры

Поначалу казалось, что в стране единодушны в своем выборе. 80 процентов голосовавших на популярнейших сайтах поддерживали решение Совета Директоров Высшего дивизиона. Официальное коммюнике, в котором высказывалось нежелание добавлять работу медикам, играть без зрителей на трибунах (а эксперты-вирусологи ясно заявляли, что до июля трибуны в любом случае останутся пустыми) и подвергать риску здоровье всех причастных, было встречено на "ура". Понятным казалось и нежелание играть после 30-го июня - дня окончания контрактов многих игроков и тренеров.

"Это простая логика. Единственно правильное социальное решение. Ныне футбол не в приоритете. Закончить сезон в ответственной манере невозможно. И никто не хочет играть после 30-го июня, не хочет портить и следующий сезон", - слова президента "Генка" и главы объединения клубов лиги Петера Кроонена казались логичными. Да и ситуация в турнирной таблице облегчала решение. Все признавали, что опережающий ближайшего преследователя на 15 очков "Брюгге" - чемпион. Тем более, что отыграны 29 туров из 30-ти на первом этапе, а второй не нравится почти никому.

Более того, в Бельгии чувствовали себя пионерами, за которыми пойдут все остальные. Особенно Нидерланды. И вправду, "Аякс", АЗ, ПСВ и еще три клуба сразу же выступили за немедленное окончание Эредивизие. Спортивный директор амстердамцев Марк Овермарс высказался весьма жестко: "Невозможно играть. Жизни нет. Эредивизие мертва. Тем более, что Премьер-Министр страны Марк Рютте говорит о наибольшем кризисе после Второй Мировой Войны. Что делать с контрактами? Зачем начинать следующий сезон в октябре в хаосе матчей, играть во время зимнего перерыва? А если будет суровая зима?"

Взгляды на солидарность

Впрочем, постепенно в стене начали появляться трещины. Оказалось, что Топ-клубы лиги на самом деле не хотели прекращения и сдались лишь перед письмом 17-ти из 24-ех профессиональных клубов страны. Особенно сопротивлялись "Андерлехт" и "Генк", оставшиеся вне Плей-офф І, то есть первой шестерки. "Стандард", лишившийся шансов побороться за попадание в Лигу Чемпионов. И сюрпризно третья команда лиги "Шарлеруа", собиравшаяся побороться за второе место. Не был доволен и главный спонсор "Брюгге" - крупная букмекерская контора. Да и его игроки не хотят побеждать так.

Ну а УЕФА и вовсе отреагировал остро. Такое решение уже через день после заседания организации, на котором она призвала сделать все для окончания сезона на футбольном поле, через день после переноса матчей сборных и Еврокубков и вывода на первое место в списке приоритетов национальных лиг, было воспринято как плевок в лицо. Да и как угрозу окончания других лиг. И потому глава УЕФА Александер Чеферин даже заявил, что Бельгия может быть лишена мест в Еврокубках на следующий сезон. Назвав решение "поспешным", "неоправданным" и "последним средством".

"Солидарность - не улица с односторонним движением. Вы не можете просить о помощи и одновременно думать только о себе", - убеждал/угрожал Чеферин. И небезуспешно. Правда, в Бельгии поначалу были возмущены такими атаками, не верили в возможность исключения из Еврокубков. Кроонен ответил "солидарность - не означает схожесть. В каждой стране своя ситуация". В прессе говорили о цинизме УЕФА, о сговоре с Топ-клубами. А глава медицинского комитета ФИФА назвал окончание лиги единственно правильным решением. Тем не менее, намеки на изменения уже появились.

Телеящик Пандоры

Итак, что вообще происходит? Прежде всего, на УЕФА давят лиги Топ-5. Глава ПФЛ Испании Хавьер Тебас сообщил, что в случае окончательного прекращения Ла Лига потеряет около миллиарда евро, и даже в случае игры без зрителей до окончания сезона - 350 миллионов. Общие потери лиг Топ-5 в случае окончания сезона без игры оцениваются в 4.5 миллиарда евро. Главным образом - телеправ. И последняя плата бродкастеров еще не переведена. Потому в Англии предлагают доиграть сезон на тренировочных базах в карантинном режиме, а в Италии - отыграть все матчи в менее пострадавшем Риме.

В Бельгии ситуация иная. Нынешний телеконтракт приносит всего 80 миллионов евро в год, новый, пятилетний, вступающий в силу первого июля - 103. То есть, влияние трансляторов не так велико. Причем уходящие Telenet, Proximus и VOO уже перевели все деньги. А новый транслятор - Eleven Sports - специализируется на новых технологиях, на фильмах и сюжетах. Не на прямых трансляциях. И его переговоры с теми же Telenet, Proximus и VOO о платформе для трансляций сравнивают с притчей про скорпиона и черепаху. Eleven Sports уж точно не желает доигрывать сезон после 30-го июня.

Кроме того, репутация Жюпиле-Лиги как успешно продающей и зарабатывающей несколько обманчива. Согласно Transfermarkt, девять из 16-ти клубов лиги летом заработали менее пяти миллионов евро на трансферах.

А летом 2018-го - 12 из 16-ти. Лишь две команды заработали более десяти (три - летом 2018-го). В среднем каждый клуб этой лиги зарабатывает на трансферах лишь 4 миллиона в год. При этом ведь не все суммы приходят в клуб. В лиге с засильем легионеров очень много уходит различным посредникам, третьим сторонам. Как и в лиге с .

Малые войны на фоне большой

Три клуба Второго дивизиона не платили зарплаты с начала года. "Остенде", играющий в Высшем, вряд ли получит лицензию на следующий сезон. "Ваасланд-Беверен", "Серкль" и даже "Стандард" сразу же после прекращения лиги отправили игроков в неоплачиваемый отпуск. Точнее - оплачиваемый государством. И этим вызвали немалую критику. Ведь футбол получает немалые налоговые льготы, правительство переводит лиге 140 миллионов евро, предоставляет услуги полиции. При этом при первой же возможности клубы повесили игроков на шею государству в непростые для него времена.

Начались и стычки между клубами. Они не могут договориться о том, что делать с вылетом из Высшего дивизиона и выходом туда. Уже после 30-го тура одна команда должна была вылететь. Вылетит ли "Ваасланд-Беверен" после 29-го? "Леувен" и "Беерсхот" отыграли первый матч плей-офф за повышение в классе. Доиграть второй любой ценой? Повысить в классе обеих, увеличив лигу до 18-ти команд и избежав судебного разбирательства? Под шумок многие пытаются отменить нелюбимый второй этап и в следующем сезоне. Особенно Плей-офф II с 62-мя матчами ради одного места в Лиге Европы.

Под шумок запускают лапы и в финансы. "Антверпен" и "Гент", клубы с именем и связями с Telenet, желают перераспределить доходы. А "Андерлехт" призвал делить доходы бельгийских команд в Лиге Чемпионов ПОРОВНУ между всеми клубами лиги. "Андерлехт", весьма далекий от Лиги Чемпионов, переживающий худшие времена в истории и в финансовом и в футбольном плане, и, если лига и вправду закончена, занявший самое низкое место с 1938-го года - восьмое. Разумеется, успешный и спортивно, и финансово "Брюгге" на предложение делить чужие деньги ответил очень остро.

Потеря хорошего кризиса

В Нидерландах вчера все же решили заканчивать сезон на поле, да еще и создали фонд помощи слабым клубам. В Германии даже собираются возобновить лигу в мае. А в Бельгии... Клубы очень сильно зависят от текущих доходов. "Отсутствие месячного дохода может убить многие клубы", - объясняет известный журналист Петер Вандебемпт. "Многие ведут неудачную финансовую политику". Потому и так поспешили закончить сезон. Пытаясь сэкономить мелочь прямо сейчас. Впрочем, Чеферин уже заявил, что бельгийцы "поняли свою ошибку". Они уже начинают поговаривать о переносе заседания Ассамблеи на май.

Немало поигравший в Бельгии исландец Арнар Видарссон считает, что нынешний кризис - шанс для бельгийской лиги изменить курс, начать выращивать игроков не для других сборных и агентов, а для себя. Давно пора, ведь после золотого поколения начала десятилетия новых эденов азаров, янов вертонгенов, дрисов мертенсов, венсанов компани и близко нет. Арнар повторяет слова, приписываемые Уинстону Черчиллю "никогда не разбазаривайте хороший кризис". Впрочем, судя по действиям футбольной Бельгии, нынешний кризис и раннее окончание сезона вряд ли окажутся ей полезными.