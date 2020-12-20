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Гент с Яремчуком, Безусом и Пластуном обыграл лидера чемпионата Бельгии

Бельгия
(1 голосов)

Соболь на поле не вышел

Гент с Яремчуком, Безусом и Пластуном обыграл лидера чемпионата Бельгии
UA-Футбол
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"Гент" в пятом матче под руководством Хейна Ванхазебрука одержал третью подряд победу. На этот раз "буйволы" переиграли в гостях лидера чемпионата Бельгии, "Брюгге".

Роман Яремчук в составе гостей вышел в стартовом составе, а Роман Безус вступил в игру по ходу первой половины, когда травму получил капитан команды Оджиджа-Офое. Что касается Игоря Пластуна, то он вступил в игру только на 90-й минуте, когда нужно было потянуть время и удержать победный результат. Что касается Эдуарда Соболя, то он третью встречу кряду провёл в запасе "сине-чёрных".

"Брюгге" весь матч больше держал мяч, но опаснее в атаке выглядел как раз "Гент". например, Яремчук в первом и втором таймах по разу не реализовал выходы один на один, а ещё однажды украинский форвард пробил в перекладину. Гол же на свой счёт записал защитник "Брюгге" Рикки, который замкнул прострел с левого фланга ударом по своим воротам.

"Брюгге", несмотря на поражение, эту неделю завершит лидером бельгийской лиги, хоть у него будет на один матч больше, чем у ближайшего преследователя, "Генка". Что касается "Гента", то команда поднимается на седьмую строчку. От лидера коллектив отстаёт на одиннадцать баллов.

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Брюгге Эдуард Соболь Гент
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Комментарии (2)
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Zapp Brannigan (Київ)
20.12.2020 в 17:24
Ну значить і Динамо мусить вигравати, якщо Гент виграв...
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adidas77 (Cумы)
20.12.2020 в 17:07
Замену тренера надо было делать гораздо раньше. А так евросезон уже профукали, и чемпионат практически тоже.
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