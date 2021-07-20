Юный талант сборных Германии отправился в чемпионат Бельгии

Клуб "Остенде" из Бельгии подтвердил подписание немецкого перспективного опорника (может сыграть и на правом фланге) Альфонса Амаде.

Он переходит в "Остенде" на контракт, сроком до 2024 года.

Воспитанник "Хоффенхайма" был в клубе с 2010 года. Амаде прошел все ступени сборных Германии от U-15 до U-20.

21-летний футболист теперь хочет получить больше игрового времени в главном чемпионате Бельгии.