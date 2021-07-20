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Юный талант сборных Германии отправился в чемпионат Бельгии
Фото: Imago Image/автор невідомий
Клуб "Остенде" из Бельгии подтвердил подписание немецкого перспективного опорника (может сыграть и на правом фланге) Альфонса Амаде.
Он переходит в "Остенде" на контракт, сроком до 2024 года.
Воспитанник "Хоффенхайма" был в клубе с 2010 года. Амаде прошел все ступени сборных Германии от U-15 до U-20.
21-летний футболист теперь хочет получить больше игрового времени в главном чемпионате Бельгии.
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