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Юный талант сборных Германии отправился в чемпионат Бельгии

Бельгия
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Юный талант сборных Германии отправился в чемпионат Бельгии

Фото: Imago Image/автор невідомий

Новина українською

Клуб "Остенде" из Бельгии подтвердил подписание немецкого перспективного опорника (может сыграть и на правом фланге) Альфонса Амаде.

Он переходит в "Остенде" на контракт, сроком до 2024 года.

Воспитанник "Хоффенхайма" был в клубе с 2010 года. Амаде прошел все ступени сборных Германии от U-15 до U-20.

21-летний футболист теперь хочет получить больше игрового времени в главном чемпионате Бельгии.

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В статье: Хоффенхайм (Зинсхайм) Остенде
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