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Сидорчук и бывшая звезда Зари будут играть с первых минут в матче чемпионата Бельгии

Бельгия
Обновлено

Для иранца это будет первая игра в основе

Сидорчук и бывшая звезда Зари будут играть с первых минут в матче чемпионата Бельгии

ФК Зоря

Новина українською

В 25-м туре Лиги Жупиле очередной поединок в основе за "Вестерло" проведет игрок сборной Украины Сергей Сидорчук.

Кроме него, с первых минут будет играть еще один известный украинским болельщикам футболист Аллахьяр Сайядманеш. Иранский нападающий играл за "Зарю" в сезонах 2020/21 и 2021/22.

Недавно, несмотря на слухи о возможном трансфере в "Полесье", Сайядманеш перешел из "Халл Сити" в "Вестерло" Сергея Сидорчука. Сегодняшний матч станет первым для него в стартовом составе.

Матч "Рояль Унион" - "Вестерло" начнется в 19:15 по киевскому времени.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло) Аллахяр Саядманеш
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Источник:
Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
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