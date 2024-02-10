Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сидорчук и бывшая звезда Зари будут играть с первых минут в матче чемпионата Бельгии
Для иранца это будет первая игра в основе
ФК Зоря
В 25-м туре Лиги Жупиле очередной поединок в основе за "Вестерло" проведет игрок сборной Украины Сергей Сидорчук.
Кроме него, с первых минут будет играть еще один известный украинским болельщикам футболист Аллахьяр Сайядманеш. Иранский нападающий играл за "Зарю" в сезонах 2020/21 и 2021/22.
Недавно, несмотря на слухи о возможном трансфере в "Полесье", Сайядманеш перешел из "Халл Сити" в "Вестерло" Сергея Сидорчука. Сегодняшний матч станет первым для него в стартовом составе.
Матч "Рояль Унион" - "Вестерло" начнется в 19:15 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Худший из игроков основы. Известны оценки Миколенко в матче против Манчестер Сити
- Бывший голкипер сборной Украины: СБУ отказала мне в возвращении украинского гражданства
- Потенциальные соперники Украины на Олимпиаде-2024. В списке точно не будет Бразилии и Аргентины одновременно
- Дмитрий Мельниченко: Такие базы, как у нас в Украине, пожалуй, только в Реал Мадрида и Барселоны
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО