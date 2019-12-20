Победный гол Забитцера в ворота Зенита стал лучшим на групповом этапе ЛЧ

Закончился групповой этап Лиги Чемпионов и сейчас УЕФА подводит официальные итоги. Стал известен лучший гол, который выбрали болельщики.

Приз получил форвард "РБ Лейпцига" Марсель Забитцер. Его победный гол в ворота "Зенита" обошел всех конкурентов. Также на награду претендовали Лаутаро Мартинес, Дуглас Коста и Луис Суарес.

Напомним, совсем недавно состоялась жеребьевка 1/8 Лиги Чемпионов. С её итогами вы можете ознакомиться по ссылке.