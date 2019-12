Победный гол Забитцера в ворота Зенита стал лучшим на групповом этапе ЛЧ

Закончился групповой этап Лиги Чемпионов и сейчас УЕФА подводит официальные итоги. Стал известен лучший гол, который выбрали болельщики.

Приз получил форвард "РБ Лейпцига" Марсель Забитцер. Его победный гол в ворота "Зенита" обошел всех конкурентов. Также на награду претендовали Лаутаро Мартинес, Дуглас Коста и Луис Суарес.

RESULT of the Goal of the Group Stage vote:

1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN

2) @LuisSuarez9, @FCBarcelona

3) @douglascosta, @juventusfcen

4) Lautaro Martínez, @Inter_en



Your favourite?#UCL | @NissanFootball https://t.co/O0oMnADhOw pic.twitter.com/KEYwqhDvoy