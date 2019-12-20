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Победный гол Забитцера в ворота Зенита стал лучшим на групповом этапе ЛЧ

Лига Чемпионов
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Победный гол Забитцера в ворота Зенита стал лучшим на групповом этапе ЛЧ
UA-Футбол
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Закончился групповой этап Лиги Чемпионов и сейчас УЕФА подводит официальные итоги. Стал известен лучший гол, который выбрали болельщики.

Приз получил форвард "РБ Лейпцига" Марсель Забитцер. Его победный гол в ворота "Зенита" обошел всех конкурентов. Также на награду претендовали Лаутаро Мартинес, Дуглас Коста и Луис Суарес.

Напомним, совсем недавно состоялась жеребьевка 1/8 Лиги Чемпионов. С её итогами вы можете ознакомиться по ссылке.

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В статье: Марсель Забитцер РБ Лейпциг
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