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Победный гол Забитцера в ворота Зенита стал лучшим на групповом этапе ЛЧ
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Закончился групповой этап Лиги Чемпионов и сейчас УЕФА подводит официальные итоги. Стал известен лучший гол, который выбрали болельщики.
Приз получил форвард "РБ Лейпцига" Марсель Забитцер. Его победный гол в ворота "Зенита" обошел всех конкурентов. Также на награду претендовали Лаутаро Мартинес, Дуглас Коста и Луис Суарес.
RESULT of the Goal of the Group Stage vote:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 20, 2019
1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN
2) @LuisSuarez9, @FCBarcelona
3) @douglascosta, @juventusfcen
4) Lautaro Martínez, @Inter_en
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Напомним, совсем недавно состоялась жеребьевка 1/8 Лиги Чемпионов. С её итогами вы можете ознакомиться по ссылке.