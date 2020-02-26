Реал - Манчестер Сити 1:2. Приношение в жертву

Два разных тайма провели команды. Не открывали своих карт Гвардиола и Зидан до перерыва, ну почти не открывали. Лишь на непродолжительные периоды раскрывались соперники. Тем не менее, скучной первую сорокапятиминутку назвать аж никак нельзя назвать. Ну а второй тайм… все самое интересное происходило после 60-й минуты. Стали рисковать команды, Гвардиола взвинтил темп встречи, поплатился за это, но смог все перевернуть так, что из Мадрида едет победителем и явным фаворитом выхода в четвертьфинал.

Первую относительно опасную атаку провели гости почти сразу после розыгрыша мяча. Бернарду Силва пробил и попал в защитника, оборона "Реала" выглядела не лучшим образом, но потом смогла собраться, до перерыва было еще только пару огрехов. Де Брюйне пробивал с близкого расстояния, пас сделал Марез, все идеально, вот только удар у бельгийца не получился точным.

Обязательно стоит отметить и удар Жезуса на 21-й минуте – Куртуа совершил маленькое футбольное чудо. Габриэль вообще был активен, искал выходы к воротам "Реала", но его удавалось сдерживать. Хозяева также имели свои шансы открыть счет и почти не уступали "Ман Сити". Наиболее реальный момент забить упустил Бензема на 31-й минуте (сейв Эдерсона), затем Винисиус не смог добить мяч из хорошего положения.

Подопечные Зидана выглядели осторожно, долго готовили свои атаки, да и вперед большими силами не ходили. Винисиус до перерыва был самым активным игроком "сливочных", дважды сбивали его, к тому же бразильцу иногда не хватало физических кондиций. Если и уступал "Реал" гостям из Манчестера, то совсем немного, не критично, стараясь при каждой возможности отвечать на выпад своей комбинацией. К сожалению, в первом тайме ударов команды нанесли не так много – на двоих три выстрела в створ ворот.

Начало второго тайма было за гостями. Марез обязан реализовывать выверенные пасы Де Брюйне, с убойной позиции Рияд запустил снаряд по "воробьям". Еще пару интересных атак прошло у "горожан", и сразу резкий, возможно, неожиданный ответ "Реала". Откровенно оборона гостей ошиблась, выпустила из виду Винисиуса, Уокер, Отаменди и Фернандиньо пошли на него. А Жуниор откатил на свободного Иско, который один в один блестяще переиграл Эдерсона.

Этот гол словно внушил подопечным Зидана уверенность в своих силах. Мяч все еще больше контролировал "Ман Сити", а вот атаки стали получаться значительно более смелыми и опасными у "Реала". Рамос не использовал наиболее реальный момент после паса Иско, чуть-чуть точности не хватило. Но заигрался "королевский клуб".

Героем встречи стал Де Брюйне, сначала он отдал великолепную передачу на Жезуса, который головой пробил точно в цель. Казалось, что против Рамоса фолил миниатюрный бразилец, однако арбитр не поверил, что "король воздуха" так легко проиграл эту борьбу, и гол засчитал.

Затем Жезус не реализовал еще один удар головой из выгодной позиции, а потом Стерлинг врывался в штрафную с фланга, выпускал мяч, однако его сбил Карвахаль (скорее сбил, чем нет). И арбитр указал на точку. Де Брюйне с 11-ти метров пробил в правый угол, Куртуа прыгнул в левый. Сложно винить арбитра в ошибках при забитых мячах "горожан", ведь они владели серьезным преимуществом и дожимали соперника.

Если героем встречи называть Кевина Де Брюйне, то антигероем стал Серхио Рамос. Капитан "Реала" руками остановил Жезуса, бразилец мог выходить тет-а-тет с голкипером, потерял эту возможность, поэтому заслуженная красная карточка Рамоса. В Манчестере Серхио не сыграет. Как итог: полностью проваленный матч "Реалом" и первая победа "Ман Сити" над "сливочными". Ничто не предвещало примерно до 77-й минуты, что команда Зидана после финального свистка окажется в настолько катастрофичном положении.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид)

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:2

Голы: Иско 60 - Жезус 78, де Брюйне 83 (пен.)

Реал: 13. Куртуа, 2. Карвахаль, 5. Варан, 4. Рамос, 23. Менди, 10. Модрич (Бэйл 84), 14. Каземиро, 15. Вальверде, 9. Бензема, 22. Иско (Йович 84), 25. Винисиус (Васкес 75).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 14. Лапорт, 22. Менди Б., 30. Отаменди, 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Бернарду Силва (Стерлинг 73), 8. Гюндоган, 9. Жезус, 26. Марез.

Предупреждения: Вальверде 48, Модрич 54 - Менди 29

Удаление: Рамос 86