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Реал - Манчестер Сити 1:2. Приношение в жертву

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Похоже, Гвардиола перехитрил Зидана, хотя невероятно рисковали "горожане"

Реал - Манчестер Сити 1:2. Приношение в жертву
UA-Футбол
Новина українською

Два разных тайма провели команды. Не открывали своих карт Гвардиола и Зидан до перерыва, ну почти не открывали. Лишь на непродолжительные периоды раскрывались соперники. Тем не менее, скучной первую сорокапятиминутку назвать аж никак нельзя назвать. Ну а второй тайм… все самое интересное происходило после 60-й минуты. Стали рисковать команды, Гвардиола взвинтил темп встречи, поплатился за это, но смог все перевернуть так, что из Мадрида едет победителем и явным фаворитом выхода в четвертьфинал.

Первую относительно опасную атаку провели гости почти сразу после розыгрыша мяча. Бернарду Силва пробил и попал в защитника, оборона "Реала" выглядела не лучшим образом, но потом смогла собраться, до перерыва было еще только пару огрехов. Де Брюйне пробивал с близкого расстояния, пас сделал Марез, все идеально, вот только удар у бельгийца не получился точным.

Обязательно стоит отметить и удар Жезуса на 21-й минуте – Куртуа совершил маленькое футбольное чудо. Габриэль вообще был активен, искал выходы к воротам "Реала", но его удавалось сдерживать. Хозяева также имели свои шансы открыть счет и почти не уступали "Ман Сити". Наиболее реальный момент забить упустил Бензема на 31-й минуте (сейв Эдерсона), затем Винисиус не смог добить мяч из хорошего положения.

Подопечные Зидана выглядели осторожно, долго готовили свои атаки, да и вперед большими силами не ходили. Винисиус до перерыва был самым активным игроком "сливочных", дважды сбивали его, к тому же бразильцу иногда не хватало физических кондиций. Если и уступал "Реал" гостям из Манчестера, то совсем немного, не критично, стараясь при каждой возможности отвечать на выпад своей комбинацией. К сожалению, в первом тайме ударов команды нанесли не так много – на двоих три выстрела в створ ворот.

Начало второго тайма было за гостями. Марез обязан реализовывать выверенные пасы Де Брюйне, с убойной позиции Рияд запустил снаряд по "воробьям". Еще пару интересных атак прошло у "горожан", и сразу резкий, возможно, неожиданный ответ "Реала". Откровенно оборона гостей ошиблась, выпустила из виду Винисиуса, Уокер, Отаменди и Фернандиньо пошли на него. А Жуниор откатил на свободного Иско, который один в один блестяще переиграл Эдерсона.

Этот гол словно внушил подопечным Зидана уверенность в своих силах. Мяч все еще больше контролировал "Ман Сити", а вот атаки стали получаться значительно более смелыми и опасными у "Реала". Рамос не использовал наиболее реальный момент после паса Иско, чуть-чуть точности не хватило. Но заигрался "королевский клуб".

Героем встречи стал Де Брюйне, сначала он отдал великолепную передачу на Жезуса, который головой пробил точно в цель. Казалось, что против Рамоса фолил миниатюрный бразилец, однако арбитр не поверил, что "король воздуха" так легко проиграл эту борьбу, и гол засчитал.

Затем Жезус не реализовал еще один удар головой из выгодной позиции, а потом Стерлинг врывался в штрафную с фланга, выпускал мяч, однако его сбил Карвахаль (скорее сбил, чем нет). И арбитр указал на точку. Де Брюйне с 11-ти метров пробил в правый угол, Куртуа прыгнул в левый. Сложно винить арбитра в ошибках при забитых мячах "горожан", ведь они владели серьезным преимуществом и дожимали соперника.

Если героем встречи называть Кевина Де Брюйне, то антигероем стал Серхио Рамос. Капитан "Реала" руками остановил Жезуса, бразилец мог выходить тет-а-тет с голкипером, потерял эту возможность, поэтому заслуженная красная карточка Рамоса. В Манчестере Серхио не сыграет. Как итог: полностью проваленный матч "Реалом" и первая победа "Ман Сити" над "сливочными". Ничто не предвещало примерно до 77-й минуты, что команда Зидана после финального свистка окажется в настолько катастрофичном положении.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид)
Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:2

Голы: Иско 60 - Жезус 78, де Брюйне 83 (пен.)

Реал: 13. Куртуа, 2. Карвахаль, 5. Варан, 4. Рамос, 23. Менди, 10. Модрич (Бэйл 84), 14. Каземиро, 15. Вальверде, 9. Бензема, 22. Иско (Йович 84), 25. Винисиус (Васкес 75).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 14. Лапорт, 22. Менди Б., 30. Отаменди, 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Бернарду Силва (Стерлинг 73), 8. Гюндоган, 9. Жезус, 26. Марез.

Предупреждения: Вальверде 48, Модрич 54 - Менди 29

Удаление: Рамос 86

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В статье: Хосеп Гвардиола Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Комментарии (60)
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Algrab (Костопiль)
27.02.2020 в 00:11
Краще подивитися такий Матч, чим вчорашнє г..но у виконанні Барси...
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+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.02.2020 в 00:12
Це точно
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
27.02.2020 в 00:11
Ожидаемо было, если честно. Реал слабый, хоть и выбрался слегка из ямы.
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+2
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
27.02.2020 в 00:10
Барсоглоры уже набежали? :)
Ответить
+2
-2
Po4eson (Одесса)
27.02.2020 в 00:10
Нет, но счёт на лицо
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+1
-2
avatar
Не РЕАЛист (повезло)
27.02.2020 в 00:07
Большой плюс у Реала, что Рамоса удалили. Не будет мешать играть команде в ответном матче. Реал команда с характером, поэтому думаю, что на выезде победят 17 - 0 и выйдут в 1/4.
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+1
-3
avatar
okolegko (Київ)
27.02.2020 в 00:12
Я так підозрюю, що без срамоса (пардон за матюки) у Реала шанси на загальну перемогу будуть мінімальні
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+1
-1
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Не РЕАЛист (повезло)
27.02.2020 в 00:14
А с ним вообще никаких.)
0
-2
oda1979 (Запорожье)
27.02.2020 в 00:12
Коллега, не преувеличивайте. Думаю, что будет 15-0. Не больше.
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0
-2
avatar
Не РЕАЛист (повезло)
27.02.2020 в 00:13
0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
27.02.2020 в 00:05
хороший поворот: легкий толчок Модрича в спину - и матч спасен. интересно посмотреть на леммингов у которых Перес все купил)
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+3
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
27.02.2020 в 00:08
не было там толчка, и касаться игрока можно...
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+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
27.02.2020 в 00:11
Какой толчок, если просто руки положил. А Рамос конечно упал.. Как без этого, если из за тебя забил гол щуплый Жезус, а ты не сумел этого предотвратить...
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+5
-1
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Romerik (YNWA)
27.02.2020 в 00:04
Что и требовалось доказать. Как бы не говорили болельщики Мадрида, что Реал поднимается, но стоило Сити после пропущенного прибавить, и всё минусы полезли наружу. Игроки Сити на голову быстрее своих оппонентов, и что самое главное, у них есть думающий тренер, а не мотиватор. Красава Пеп. К слову о том, что пишут о ничейной игре. Забей свои два моменты в начале второго, и Мадрид поплыл бы намного раньше. О том что Мадрид был лучше не может быть речи, так как когда Сити включил скорость, все увидели кто есть кто...
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+7
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.02.2020 в 00:04
Очередное доказательство того, что клубный испанский футбол в Европе сдувается. И только стальные яйца Симеоне его ещё держат на плаву)))
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+3
-3
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
27.02.2020 в 00:09
очередное... стальные яйца.. сходите к психологу, вдруг поможет :)
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0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.02.2020 в 00:21
Судя по всему вам психолог не очень помог:)
0
0
avatar
Не РЕАЛист (повезло)
27.02.2020 в 00:10
Скорее всего в гостях у Ливерпуля его яйца усохнут.
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0
-1
Po4eson (Одесса)
27.02.2020 в 00:12
Далеко не факт. Для плей офф Атлетико - лучшая команда Испании
+1
0
avatar
Не РЕАЛист (повезло)
27.02.2020 в 00:17
Я просто историю с яйцами в игре против Ювентуса вспомнил.)
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
27.02.2020 в 00:17
Да и то Симеоне в матчах с Ливером показал не яйца, а женскую киску, боясь пропустить.
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0
0
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Romerik (YNWA)
27.02.2020 в 00:21
Ахах. Скорее сжатое очко... Ну то таке, як говорить класик...
0
-1
oda1979 (Запорожье)
27.02.2020 в 00:03
Испанский футбол вчерашним и сегодняшним матчем подтвердил своё местоположение: в глубокой опе. У Реала нет ни игроков классом сопоставимым МС, ни игры ни тренера. Ставлю в этом году на немцев.
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+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.02.2020 в 00:06
Таки да. Но я ставлю на МС. В прошлогодних финалах еврокубков только его не было среди англичан. Теперь будет))).
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
27.02.2020 в 00:09
Они не дойдут до финала даже. С их обороной им делать там нечего.
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.02.2020 в 00:10
Самая лучшая оборона - это у АМ. Значит они дойдут по-твоему?)))
0
0
Dimka26 (Чернигов)
27.02.2020 в 00:12
ТЫ обижаешь Вирджила. Он топер. И скорее благодаяр ему Ливер очень мало пропускает и вообще проигрывает.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
27.02.2020 в 00:14
АМ просто силен не столько защитниками, которые еще не обтесаны. И оборона реально уже не та после ухода Година. Ам просто сам по себе оборонительный стиль показывает. А это немножко другое. Хотя тоже ээфективняа модель. Симеоне так два раза в финал проходил, по не думаю, что он способен на что-то подобное в этой сезоне с кучей новичков.
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.02.2020 в 00:16
Да, но Ливеру надо этого чертового Симеоне ещё пройти!))))
0
0
Dimka26 (Чернигов)
27.02.2020 в 00:08
Я не соглашусь. Все же Реал купил игроков высокого уровня. Азар должен был заменить Роналду. Но никто из трансферов не оправдал ожиданий. Разве что только прогресс Вальверде.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
27.02.2020 в 00:15
Коллега, кто Вам сказал, что Азар есть топ игрок? Хороший, добротный, это да. Но как замена КР7 конечно нет. Гляньте на среднюю линию и нападение МС. Перес может лишь слюни пускать.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
27.02.2020 в 00:21
Ну справедливости ради, в АПЛ Азар последние годы феерил и тащил ЧЕлси на своих плечах. Все ожидали хотя бы такой игры как в Челси, а он совсем оказался никаким. То травмы, то не в форме.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
27.02.2020 в 00:10
А вот испанский футбол сейчас да, говнище редкосное.
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+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
27.02.2020 в 00:03
Как нейтральному болельщику, матч понравился. Думаю у Реала нету шансов пройти дальше, так же думаю у МС нету шансов на победу в ЛЧ, слишком сырые обе команды. Подведем итоги первых матчей 1/8, очень понравилась Бавария и Борусия, Лейпциг удивил, недосказанность Ливерпуля, увереность Аталанты, уг в Неаполе, и не знаю что там в Лионе произошло не смотрел. Покамисть вижу главных претендентов на победу в турнире Баварию и Ливерпуль, а там хз, мяч круглый и все такое..
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okolegko (Київ)
27.02.2020 в 00:07
За Ліверпуль дякую, але в цій (як і в кількох попередніх) Лізі все дуже непередбачувано. Я не впевнений навіть, що Фенікси пройдуть Атлетико, тим паче нинішню Баварію. Але сподіваюся на краще
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
27.02.2020 в 00:18
Как горят в Одессе Ливерпуль на выезде и дома совсем разные команды в ЛЧ, магию легендарнейшего Енфилда ни кто не отменял..да и Юрик Клопп "воробей" стреляный, выводы сделает. Но соглашусь, Бавария в этой лиге очень хороша.
0
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Muxtarr (Днепр)
27.02.2020 в 00:02
А шо там Витя петушок, как дела у него? Не видно пацана, переживаю.
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Po4eson (Одесса)
27.02.2020 в 00:14
Куры топчут, наверное
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Барселиниус (землянин)
27.02.2020 в 00:02
Вітя вже мабуть соснув.. тьху ти.. заснув.
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Algrab (Костопiль)
27.02.2020 в 00:12
Соснеш ти в неділю...
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nazarkovalchuk (Белая Церковь)
27.02.2020 в 00:01
Реал хорошо играл, как и Сити, здесь должна была быть ничья 1-1, но Сити на характере затащил.
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okolegko (Київ)
27.02.2020 в 00:00
Все у цьому світі стало з ніг на голову. Стаєр переміг спринтера на спринтерській дистанції. Можливо, тимчасово, але, враховуючи результат першого поєдинку, майже стовідсотково
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Muxtarr (Днепр)
27.02.2020 в 00:02
Не говори гоп. С черной магией Зидана всякое может еще быть.
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Romerik (YNWA)
27.02.2020 в 00:07
Какой магией, ало, 21 век на дворе. Чем лысый физрук мотиватор может удивить в гостях лысого помешанного на футболе тренера...
+1
0
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trust in LFC1892 (Киев)
26.02.2020 в 23:59
Алграб, ну шо там, 3:0? Придешь сегодня?
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-2
Algrab (Костопiль)
27.02.2020 в 00:06
Я вже тут, прихильник шарія. Гра- достроковий фінал. Реал класно грав, але в кінці матчу не повезло. Плюс суперечливе суддівство( це про перший гол МС). Чекаємо матч- відповідь. МС респект за характер...
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trust in LFC1892 (Киев)
27.02.2020 в 00:12
Ахахаах, ты меня зашеймить пытаешься? :) Старайся лучше ;) И тут о футболе кагбэ. Сити осторожничал в первый час игры, не включался на полную. + пороли моменты атакёры. А потом вышел Стерлинг и включились. Тут совсем не характер во главе угла у МС, хотя и он присутствовал, без б. Спорное судейство? Пффф.... Я давно такого хорошего судейства в ЛЧ не видел. Ноль сарказма. Орсато красавчик.
0
-1
Algrab (Костопiль)
27.02.2020 в 00:14
Протри перископ, ватнику. Якби це було у матчі з Барсою, то вже б всі барсодрочери вили про " Перес фсьо купил":)
+1
0
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trust in LFC1892 (Киев)
27.02.2020 в 00:21
Ты свои ярлычки (выдающие в тебе ущерба) то при себе оставь. А то я ещё не начинал их на тебя вешать. Зачем ты приплетаешь ко мне Барсу? Я при чём? Что конкретно "це було", в котором судья накосячил? Если ты о Жезусе, то там чистый эпизод. Или мы балет смотрели? Если бы в такой ситуации забили Ливерпулю, слова бы не сказал. На те зуб.
0
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Барселиниус (землянин)
26.02.2020 в 23:59
Мадридасты.. Победа МС 2-1
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Algrab (Костопiль)
27.02.2020 в 00:09
Барсодрочер, наша помста попереду!
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trust in LFC1892 (Киев)
26.02.2020 в 23:58
Хорошая игра. Сити не подкачал за честь Короны. Никак не заслужили проиграть сегодня. И, хвала небесам, дошло до Пепа, кто должен исполнять 11-м !!! Теперь все карты на руках. Рамос - домой! Реал - туда же! (адекватным болелам Мадрида не принимать близко к сердцу)
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-2
metall5291 (Kharkiv)
26.02.2020 в 23:57
Cамое обидное для Реала то, что 75 минут они играли лучше, чем соперники и вполне могли рассчитывать на победу. Теперь ЛЧ - до свидания. Нужно выигрывать эль классико и Ла Лигу. Иначе - сезон провален полностью.
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+1
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oleg dynamo (львівська)
27.02.2020 в 00:00
грали краще коли забили гол,а до гола рівна гра навіть з кращими моментами в Сіті
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trust in LFC1892 (Киев)
27.02.2020 в 00:03
Не знаю, увидел довольно равную игру минуты так до 70. Ну и моментов у Сити убойных поболее было. Нереализация Жезусов/Марезов, это да
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Muxtarr (Днепр)
27.02.2020 в 00:03
Сочувствую адекватным болелам Реала, но извини, надеюсь в воскресенье ваша черная полоса продлится. Нам нужнее)
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0
-2
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Loader (Днепр)
27.02.2020 в 00:05
В первом тайме игра была более-менее равная. МС просто играл осторожно. Вот первая половина второго тайма за Реалом. Необходимо было выжимать больше, т.к. понятно, что МС при своей атаке в любой момент может забить хотя бы один. Ну и Рамос... такой Рамос. Ему уже два года, как пора на скамейку.
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+4
-2
absurdlight (Kiev)
26.02.2020 в 23:57
Поплыл капризный Реал. Бай- бай
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+5
0
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Muxtarr (Днепр)
26.02.2020 в 23:57
Продам огнетушители, дорого.
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+5
-1
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Барселиниус (землянин)
27.02.2020 в 00:00
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+2
-2

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