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Шченсны: Роналду подарил всем игрокам Юве по iMac, за то, что получил красную в матче с Валенсией

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Польский голкипер рассказал историю про португальца

Шченсны: Роналду подарил всем игрокам Юве по iMac, за то, что получил красную в матче с Валенсией
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Голкипер "Ювентуса" Войчех Шченсны вспомнил историю, когда форвард туринцев Криштиану Роналду получил красную карточку в матче ЛЧ с "Валенсией" 19-го сентября 2018-го года.

"Мы все тогда получили по iMac от Роналду. Правда, с большой задержкой, поскольку Криштиану никак не мог смириться с красной карточкой и настаивал, что он ни в чем не виноват.

Чтобы его убедить, понадобилось время, мы около двух месяцев обсуждали это. Но в итоге нам всем досталось по iMac", – рассказал Войчех Шченсны.

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В статье: Криштиану Роналду Лига чемпионов Войцех Щенсны
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Источник:
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