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Шченсны: Роналду подарил всем игрокам Юве по iMac, за то, что получил красную в матче с Валенсией
Польский голкипер рассказал историю про португальца
Голкипер "Ювентуса" Войчех Шченсны вспомнил историю, когда форвард туринцев Криштиану Роналду получил красную карточку в матче ЛЧ с "Валенсией" 19-го сентября 2018-го года.
"Мы все тогда получили по iMac от Роналду. Правда, с большой задержкой, поскольку Криштиану никак не мог смириться с красной карточкой и настаивал, что он ни в чем не виноват.
Чтобы его убедить, понадобилось время, мы около двух месяцев обсуждали это. Но в итоге нам всем досталось по iMac", – рассказал Войчех Шченсны.
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Источник:Foot Truck
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