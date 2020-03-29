Шченсны: Роналду подарил всем игрокам Юве по iMac, за то, что получил красную в матче с Валенсией

Голкипер "Ювентуса" Войчех Шченсны вспомнил историю, когда форвард туринцев Криштиану Роналду получил красную карточку в матче ЛЧ с "Валенсией" 19-го сентября 2018-го года.

"Мы все тогда получили по iMac от Роналду. Правда, с большой задержкой, поскольку Криштиану никак не мог смириться с красной карточкой и настаивал, что он ни в чем не виноват.

Чтобы его убедить, понадобилось время, мы около двух месяцев обсуждали это. Но в итоге нам всем досталось по iMac", – рассказал Войчех Шченсны.