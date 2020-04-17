COPE: УЕФА пригласит Атлетико в Лигу чемпионов, если сезон Ла Лиги не будет доигран

Мадридский "Атлетико" может выступить в Лиге чемпионов следующего сезона, если чемпионат Испании будет досрочно завершен.

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Перед паузой в чемпионате команда занимала шестое место, которое дает право на участие лишь во втором по значимости еврокубке. Как сообщает COPE, в случае полной остановки сезона в Испании, руководство УЕФА планирует наградить "индейцев" путевкой в главный клубный европейский турнир.

По информации источника, такому решению способствует участие клуба в финалах турнира в 2014 и 2016 годах. Команда Симеоне выбила действующего обладателя трофея "Ливерпуль" из текущего розыгрыша.