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День в истории. Ровно 15 лет назад Шева с передачи Кака забил ПСВ в полуфинале ЛЧ
Дальше был легендарный финал в Стамбуле...
В этот день, 26-го апреля 2005-го года - ровно 15 лет назад Андрей Шевченко отметился забитым мячем в полуфинале Лиги чемпионов с "ПСВ".
Украинский форвард тогда забил после голевой передачи бразильца Кака. Дома тогда "россонери" обыграли голландский клуб 2:0, а в гостях уступили 1:3, но "дьяволы" прошли, благодаря голу на выезде.
В итоге "Милан" вышел в финал ЛЧ 2004/05, где встретился с "Ливерпулем" в Стамбуле, но это уже совсем другая история...
Вашему вниманию гол Шевы
⏪ В этот день в 2005 году...— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 26, 2020
????⚫ @jksheva7 забивает с передачи @KAKA в полуфинальном матче с ПСВ ⚽️#ЛигаЧемпионов | @acmilan pic.twitter.com/TydVPZKs9x