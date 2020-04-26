День в истории. Ровно 15 лет назад Шева с передачи Кака забил ПСВ в полуфинале ЛЧ

В этот день, 26-го апреля 2005-го года - ровно 15 лет назад Андрей Шевченко отметился забитым мячем в полуфинале Лиги чемпионов с "ПСВ".

Украинский форвард тогда забил после голевой передачи бразильца Кака. Дома тогда "россонери" обыграли голландский клуб 2:0, а в гостях уступили 1:3, но "дьяволы" прошли, благодаря голу на выезде.

В итоге "Милан" вышел в финал ЛЧ 2004/05, где встретился с "Ливерпулем" в Стамбуле, но это уже совсем другая история...

Вашему вниманию гол Шевы